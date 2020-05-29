شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تعتمد خطة للفتح التدريجي للمسجد النبوي بدءا من الأحد المقبل والان مع التفاصيل

الجمعة 29 مايو 2020 صورة أرشيفية اعتمد الرئيس العام لرئاسة شؤون الحرمين الشريفين في السعودية، الشيخ عبدالرحمن السديس، خطة الفتح التدريجي للمسجد النبوي، بعد موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال حساب رئاسة الحرمين على موقع تويتر: ”بناءً على الموافقة الكريمة، الرئيس العام يعتمد خطة الوكالة في الفتح التدريجي للمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية اعتبارًا من يوم الأحد 8/ 10/ 1441“.

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