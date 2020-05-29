محمد بن مسعود - الدمام - الخليج 365 وأن اختير أفضل حارس في الدوري كشفت تقارير صحفية ليتوانية عن اهتمام ناديي الهلال والشباب بضم حارس مرمى كلوج الروماني، الحارس الليتواني جيدريوس أرلاوسكيس، الذي الخليج 365 اختياره كأفضل حارس في البطولة الرومانية. وقالت صحيفة "delfi" الليتوانية: إن "الحارس الذي ينتهي تعاقده الصيف الحالي مع ناديه الروماني محل اهتمام من قبل الهلال والشباب". وأضافت: إن "مسؤولي كلوج سيجلسون مع الحارس لأجل الاستجابة لطلباته للبقاء مع الفريق في الفترة المقبلة". وسبق للحارس أرلاوسكيس "32" عاماً أن لعب لأندية روبن كازان الروسي، وستيوا بوخارست الروماني، وواتفورد الإنجليزي، واسبانيول الإسباني وكلوج الروماني.الهلال الشباب 29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441 11:58 PM الخليج 365 وأن اختير أفضل حارس في الدوري Advertisements صحيفة"delfi" الليتوانية: "الهلال" و"الشباب" مهتمان بضم حارس "كلوج" الروماني صحيفة"delfi" الليتوانية: "الهلال" و"الشباب" مهتمان بضم حارس "كلوج" الروماني كشفت تقارير صحفية ليتوانية عن اهتمام ناديي الهلال والشباب بضم حارس مرمى كلوج الروماني، الحارس الليتواني جيدريوس أرلاوسكيس، الذي الخليج 365 اختياره كأفضل حارس في البطولة الرومانية. وقالت صحيفة "delfi" الليتوانية: إن "الحارس الذي ينتهي تعاقده الصيف الحالي مع ناديه الروماني محل اهتمام من قبل الهلال والشباب". وأضافت: إن "مسؤولي كلوج سيجلسون مع الحارس لأجل الاستجابة لطلباته للبقاء مع الفريق في الفترة المقبلة". وسبق للحارس أرلاوسكيس "32" عاماً أن لعب لأندية روبن كازان الروسي، وستيوا بوخارست الروماني، وواتفورد الإنجليزي، واسبانيول الإسباني وكلوج الروماني. الكلمات المفتاحية ، صحيفة"delfi" الليتوانية: "الهلال" و"الشباب" مهتمان بضم حارس "كلوج" الروماني ،

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