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أرسلت إدارة نادي الاتحاد السعودي خطاباً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بشأن عدم تنفيذ مدافع الأهلي سعيد المولد القرار الصادر بإلزامه بدفع نحو مليون ريال إلى نادي الاتحاد، تعويضاً عن انتقاله لنادي فارنزي البرتغالي قبل 5 أعوام.
وذكرت مصادر إعلامية سعودية اليوم الجمعة أن نادي الاتحاد رفع إخطاراً إلى الفيفا إلكترونياً قبل انقضاء مهلة السداد، مطالباً باتخاذ الخطوة القانونية التالية.
وكان اللاعب قد تلقى إنذاراً من الفيفا مطلع الشهر الجاري، يلزمه مع نادي فارنزي البرتغالي بدفع 271 ألف دولار لنادي الاتحاد خلال 30 يوماً وذلك تعويضاً على خلفية فسخ عقده مع الاتحاد والانتقال للنادي البرتغالي.الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد
الاتحاد للفيفا: سعيد المولد لم يدفع التعويض حتى الآن!صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-29
أرسلت إدارة نادي الاتحاد السعودي خطاباً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بشأن عدم تنفيذ مدافع الأهلي سعيد المولد القرار الصادر بإلزامه بدفع نحو مليون ريال إلى نادي الاتحاد، تعويضاً عن انتقاله لنادي فارنزي البرتغالي قبل 5 أعوام.
وذكرت مصادر إعلامية سعودية اليوم الجمعة أن نادي الاتحاد رفع إخطاراً إلى الفيفا إلكترونياً قبل انقضاء مهلة السداد، مطالباً باتخاذ الخطوة القانونية التالية.
وكان اللاعب قد تلقى إنذاراً من الفيفا مطلع الشهر الجاري، يلزمه مع نادي فارنزي البرتغالي بدفع 271 ألف دولار لنادي الاتحاد خلال 30 يوماً وذلك تعويضاً على خلفية فسخ عقده مع الاتحاد والانتقال للنادي البرتغالي.
29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
10:53 PM
اللاعب الأهلاوي ملزم بدفع مليون ريال
أرسلت إدارة نادي الاتحاد السعودي خطاباً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بشأن عدم تنفيذ مدافع الأهلي سعيد المولد القرار الصادر بإلزامه بدفع نحو مليون ريال إلى نادي الاتحاد، تعويضاً عن انتقاله لنادي فارنزي البرتغالي قبل 5 أعوام.
وذكرت مصادر إعلامية سعودية اليوم الجمعة أن نادي الاتحاد رفع إخطاراً إلى الفيفا إلكترونياً قبل انقضاء مهلة السداد، مطالباً باتخاذ الخطوة القانونية التالية.
وكان اللاعب قد تلقى إنذاراً من الفيفا مطلع الشهر الجاري، يلزمه مع نادي فارنزي البرتغالي بدفع 271 ألف دولار لنادي الاتحاد خلال 30 يوماً وذلك تعويضاً على خلفية فسخ عقده مع الاتحاد والانتقال للنادي البرتغالي.
، الاتحاد للفيفا: سعيد المولد لم يدفع التعويض حتى الآن! ،
المصدر : الخليج 365
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