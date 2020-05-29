، أمانة العاصمة المقدسة توزِّع 30 ألف عبوة معقمات في مكة مجانًا ،

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وزَّعت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في وكالة الخدمات، بمشاركة الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية (إدارة التطوع البلدي)، المعقمات على المواطنين والمقيمين والعاملين بالميدان من الإدارات الحكومية والعاملين في المنشآت التجارية بمكة المكرمة؛ وذلك ضمن الجهود التي تبذلها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ التدابير الاحترازية كافة للحد من نقل العدوى بين أفراد المجتمع.
وأوضحت وكالة الخدمات أن هذه المبادرة جاءت بتنفيذ من الإدارة العامة للصحة العامة، وتم فيها توزيع ما يقارب 30 ألف عبوة بأحجام مختلفة على المواطنين والمقيمين والعاملين في الميدان والمنشآت التجارية إيمانًا بأهمية المشاركة المجتمعية للوقاية من فيروس كورونا، وزيادة في مستوى الوعي بتعقيم اليدين، والالتزام بالإرشادات الطبية.
وبيّنت وكالة الخدمات أن المعقمات مصنَّعة عبر مختبرات خاصة، ومسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء، مشيرة إلى أنه تم توزيع كميات كبيرة بهدف ضمان وصولها لأكبر شريحة ممكنة.
وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين لضرورة التقيُّد بعدد من الإرشادات التوعوية الصادرة من الجهات الرسمية ذات العلاقة. كما أهابت بالجميع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا، والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد
29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441 11:11 PM
مصنَّعة عبر مختبرات خاصة ومسجَّلة لدى هيئة الغذاء والدواء
وزَّعت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في وكالة الخدمات، بمشاركة الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية (إدارة التطوع البلدي)، المعقمات على المواطنين والمقيمين والعاملين بالميدان من الإدارات الحكومية والعاملين في المنشآت التجارية بمكة المكرمة؛ وذلك ضمن الجهود التي تبذلها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ التدابير الاحترازية كافة للحد من نقل العدوى بين أفراد المجتمع.
وأوضحت وكالة الخدمات أن هذه المبادرة جاءت بتنفيذ من الإدارة العامة للصحة العامة، وتم فيها توزيع ما يقارب 30 ألف عبوة بأحجام مختلفة على المواطنين والمقيمين والعاملين في الميدان والمنشآت التجارية إيمانًا بأهمية المشاركة المجتمعية للوقاية من فيروس كورونا، وزيادة في مستوى الوعي بتعقيم اليدين، والالتزام بالإرشادات الطبية.
وبيّنت وكالة الخدمات أن المعقمات مصنَّعة عبر مختبرات خاصة، ومسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء، مشيرة إلى أنه تم توزيع كميات كبيرة بهدف ضمان وصولها لأكبر شريحة ممكنة.
وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين لضرورة التقيُّد بعدد من الإرشادات التوعوية الصادرة من الجهات الرسمية ذات العلاقة. كما أهابت بالجميع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا، والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.
، أمانة العاصمة المقدسة توزِّع 30 ألف عبوة معقمات في مكة مجانًا ،
المصدر : الخليج 365
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