أسعار الذهب اليوم الجمعة 29/5/2020 في المملكة العربية السعودية

تختلف أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية يوماً عن الاخر، حيث يتأثر أسعار الذهب دائما بالكثير من المؤثرات الرئيسية وفي مقدمتها السعر العالمي لأوقية الذهب وسعر الدولار في البورصات العالمية والأوضاع السياسية في العالم، وسوف نستعرض عليكم الآن من خلال موقعنا عرب نيوز أخر مستجدات لسعر الذهب في السعودية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة

شهدا أسعار الذهب في السعودية ارتفاعاً ملحوظاً خلال اليوم الجمعة 29/5/2020 بفعل صعود السعر العالمي لأوقية الذهب، وقد حقق الذهب في السعودية أعلى سعره له منذ سنوات بعيدة وهذا بفضل الأوضاع الحالية في العالم كله بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

سعر الذهب اليوم في السعودية

سجل الذهب عيار 24 نحو 209.10 ريال مقابل 55.68$.

سجل الذهب عيار 22 نحو 191.68 ريال مقابل 51.04$.

سجل الذهب عيار 21 نحو 182.97 ريال مقابل 48.73$.

سجل الذهب عيار 18 نحو 156.83 ريال مقابل 41.76$.

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سجل الذهب عيار 14 نحو 121.98 ريال مقابل 32.48$.

سجل الذهب عيار 12 نحو 104.55 ريال مقابل 27.84$.

سعر أوقية الذهب نحو 6.503 ريال مقابل 1.732$.

سعر الجنيه الذهب نحو 1.464 ريال مقابل 389.80$.

سعر كيلو الذهب نحو 209.103 ريال مقابل 55.685$.

وقد تشهد أسعار الذهب في السعودية بعض التفاوت في سعر الأعيرة المتداولة في مدن ومحافظات المملكة، وهذا التفاوت يكون بين ريال أو ريالين فقط.