استعداد تشغيل خطوط الطيران في السعودية

قامت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن استمرار حركة الطيران الداخلي وذلك ابتداء من يوم 31 من شهر مايو الجاري ويعتبر هذا الأمر استعداد تدريجي لإعادة الرحلات الجوية وذلك بعد ما تم تعطيل حركات الطيران كإجراء وقائي للحماية من فيروس الكورونا.

وقامت الهيئة في خطاب لها يتم إرساله إلى وكلاء السياحة بالإعلان على أن الرحلة الأولى ستقلع في الساعة الثمانية صباحاً وستكون اخر رحلة الساعة السادسة مساءاً تبعاً لتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن الشروم الموضوعة لإطلاق الطيارات هو ترك مقعد بين كل راكب وذلك للحرص على المسافات الاجتماعية وينطبق ذلك في الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.