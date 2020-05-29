شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الصحة تكشف هويات الـ17 مصاب بفيروس كورونا اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن هويات الـ17 شخصًا الذين توفوا بفيروس كورونا، اليوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة، أن أعمار المتوفين تراوحت بين 38 و85 عاماً، وكان معظمهم يعاني من أمراض مزمنة.

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وأشارت إلى أن الـ17 شخصًا هم 3 مواطنين في مكة المكرمة، و14 أجانب في مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام.

وأكدت أن نسبة التعافي في مصابي كورونا بلغت 70% ونسبة الوفيات 0.56.%.

يذكر أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة بلغ 458 حالة، وإجمالي المصابين بلغ 81766 حالة.