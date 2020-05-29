شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الصحة تكشف هويات الـ17 مصاب بفيروس كورونا اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشفت وزارة الصحة، عن هويات الـ17 شخصًا الذين توفوا بفيروس كورونا، اليوم الجمعة.
وأوضحت الوزارة، أن أعمار المتوفين تراوحت بين 38 و85 عاماً، وكان معظمهم يعاني من أمراض مزمنة.
وأشارت إلى أن الـ17 شخصًا هم 3 مواطنين في مكة المكرمة، و14 أجانب في مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام.
وأكدت أن نسبة التعافي في مصابي كورونا بلغت 70% ونسبة الوفيات 0.56.%.
يذكر أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة بلغ 458 حالة، وإجمالي المصابين بلغ 81766 حالة.
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