شكرا لمتابعة خبر عن القحطاني للددو:" مصيرك النار إن لم تتب! " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الداعية ماهر بن ظافر القحطاني أن ما قاله الداعية الموريتاني محمد الحسن ولد الددو، إن لم يتب عنه فسوف يكون مصيره النار بنص الآية.

وأضاف القحطاني على حسابه في موقع " تويتر ": " سبحان الله الذي لا إله إلا هو.. من نطق بالبدعة وشق الصف للعمل بها كالخروج على ولي الأمر وعارض السنن بالرأي أجرى الله على لسانه ما يضحك منه ".

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وأشار القحطاني إلى أنه درس الحديث فقها وتراجم نحو خمسة وعشرين سنة ولم يسمع قط في من ذكر من الصحابة صحابي اسمه جبل أحد، كما زعم الإخواني المبتدع الددو.

واختتم القحطاني :" مثل الددو إن لم يتب متوعد بالنار .. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم حيث قد خالف الإجماع ".