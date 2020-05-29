شكرا لمتابعة خبر عن العدل: لن نستقبل أي مستفيد خلال أول أسبوع بعد عودة العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): كشفت وزارة العدل، أنه لن يتم استقبال أي مستفيد في المرافق العدلية خلال أول أسبوع بعد العودة إلى العمل. كشفت وزارة العدل، أنه لن يتم استقبال أي مستفيد في المرافق العدلية خلال أول أسبوع بعد العودة إلى العمل. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تقديم جميع الخدمات العدلية عن بُعد من خلال منصة ناجز من خلال الرابط التالي هنــــــــــــا وأيضًا مركز التواصل الموحد 1950. وأكدت أن الجلسات المؤجلة من تاريخ 21 رجب 1441 هـ حتى تاريخ 12 شوال 1441 هـ سيتم تحويلها في المحاكم كافة لمسار التقاضي عن بعد ابتداء من 15 شوال 1441 هـ. وأضافت أنه سيتم إشعار أطراف الدعوى بالوسائل الإلكترونية بالمواعيد الجديدة.

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