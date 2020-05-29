شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المري يوضح حكم قول " بحق محمد " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أوضح الشيخ علي بن صالح المري حكم قول " بحق محمد "، قائلا:" التوسل لله جاء في الشرع بثلاثة أشياء أن يتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته، التوسل لله بالعمل الصالح للشخص كما توسل أصحاب الغار ". أوضح الشيخ علي بن صالح المري حكم قول " بحق محمد "، قائلا:" التوسل لله جاء في الشرع بثلاثة أشياء أن يتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته، التوسل لله بالعمل الصالح للشخص كما توسل أصحاب الغار ". وأضاف المري خلال حواره ببرنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:" التوسل بجاه االنبي والأنبياء أمور محدثة وبدعة "، موضحا أنه لا يجوز الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وأكد المري أن التوسل للشخص يكون بالعمل الصالح وهذا ما فيه إشكالية، ولذلك لا يجوز للإنسان التوسل بعمل غيره ولا بجاه غيره.

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