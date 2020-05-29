شكرا لمتابعة خبر عن إصابة 5 أفراد بفيروس كورونا في رنية خلال تجمعات العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

سجّلت محافظة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووصل عدد الحالات إلى خمسة في اليوم الثالث على التوالي، بعد خلوها من الحالات خلال الفترة الماضية.

وأوضح تقرير وزارة الصحة اليوم الجمعة، تسجيل 3 حالات مصابة في رنية.

وكانت رنية من أواخر محافظات منطقة مكة المكرمة التي تُسجّل إصابات بفيروس "كورونا".