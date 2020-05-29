شكرا لمتابعة خبر عن مواعيد التسجيل لرياض الأطفال والصف الأول في نظام نور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أعلنت وزارة التعليم، عن بدء التسجيل عبر نظام نور للصف الأول الابتدائي يوم الاثنين ١٤٤١/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٢م. أعلنت وزارة التعليم، عن بدء التسجيل عبر نظام نور للصف الأول الابتدائي يوم الاثنين ١٤٤١/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٦/٢٢م. وأوضحت أنه سيبدأ التسجيل لمرحلة رياض الأطفال يوم الاثنين ١٤٤١/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٧/٦م.

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