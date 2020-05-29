فتح المسجد النبوي تدريجيًا بدءًا من الأحد

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، عن فتح المسجد النبوي تدريجيًا بدءًا من يوم الأحد الموافق 8/10/1441. أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، عن فتح المسجد النبوي تدريجيًا بدءًا من يوم الأحد الموافق 8/10/1441. يأتي ذلك بناء على الموافقة الكريمة، حيث اعتمد الرئيس العام لشؤون الحرمين خطة الوكالة في الفتح التدريجي للمسجد في ظل الإجراءات الاحترازية.

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