"البلديات" توضح البروتكولات الوقائية بأسواق النفع العام والمحلات والمطاعم

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، البروتوكولات الوقائية البلدية الخاصة بأسواق النفع العام (٨ إلى ٢٨ شوال ١٤٤١هـ). أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، البروتوكولات الوقائية البلدية الخاصة بأسواق النفع العام (٨ إلى ٢٨ شوال ١٤٤١هـ). كما نشرت الوزارة، البروتوكولات الوقائية البلدية الخاصة بمحلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية. Advertisements وأفادت الوزارة، بالبروتوكولات الوقائية البلدية الخاصة بالمطاعم والمقاهي، وذلك من خلال الإنفوجرافيك الآتي.

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