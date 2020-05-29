شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة لوالد الأمير عبدالرحمن بن مساعد بالمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، صورة نادرة لوالده وعدد من الأعيان وأحد أقاربه. نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، صورة نادرة لوالده وعدد من الأعيان وأحد أقاربه. وعلق "بن مساعد" على الصورة قائلا : "صورة قديمة نادرة في المدينة المنورة من اليمين خال الوالد عبدالله السديري، عمي سعد بن عبدالعزيز، أحد أعيان المدينة، الوالد مساعد بن عبدالعزيز، عمي عبدالمحسن بن عبدالعزيز .. رحمهم الله جميعًا".

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