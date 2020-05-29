شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة " توضح خطورة اختلاط 5 أشخاص مصابين مع الآخرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت وزارة الصحة مدي خطورة اختلاط 5 أشخاص مصابين مع الآخرين في المجتمع دون اتباع التعليمات.

وأضافت وزارة الصحة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر:" لو التقى 5 أشخاص مصابين بالفيروس فإن كل واحد ينقل العدوي لخمسة أشخاص والخمسة الجدد ينقلونها للآخرين ويصبح المصابين بالعشرات ".

ولفتت وزارة الصحة إلى أن المصابين عندما يذهبون للمستشفيات يحتاجون أسرة في العناية المركزة عند تدهور حالاتهم وبالتالي لابد من التباعد الاجتماعي تجنبا لنقل العدوي القاتلة.

وكانت وزارة الصحة سجلت 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 81766 حالة.