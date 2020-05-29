شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل الإجراءات الوقائية التي ستُطبق في 28 مطارًا بدءًا من الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضحت هيئة الطيران المدني، الإجراءات الوقائية المتخذة في مطارات المملكة عند المغادرة، مشيرة إلى أنه بدءًا من يوم الأحد المقبل سيكون هناك 28 مطاراً في المملكة ملزماً بتطبيق هذه والإجراءات الوقائية أثناء عمليات «المغادرة».

قبل السفر..

إغلاق مکاتب بيع تذاكر الطيران في المطارات، الالتزام بحضور المسافرين قبل موعد إقلاع الرحلة بساعتين، واقتصار الدخول الى المطار على المسافرين فقط ويستثنى من ذلك المرافقين لكبار السن وذوي الإعاقة.

فحص المسافرين..

الالتزام بلبس الكمامة القماشية أثناء الدخول إلى المطار يمنع من السفر من لا يلتزم بلبس الكمامة، وقياس حرارة المسافر في المطار قياس.

التطهير..

تعقيم اليدين عند الدخول للصالة، وتطهير عربات نقل الحقائب بشكل مستمر بعد كل استخدام من خلال مواقع التطهير الخاصة بها.

حواجز زجاجية..

وضع حواجز زجاجية تفصل بين المسافرين ومقدمي خدمة إصدار بطاقة الصعود للطائرة وتسليم الأمتعة، الحفاظ على مسافة 2 متر بین المسافرين في مناطق التجمعات من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية.

Advertisements

أماكن الجلوس والانتظار..

تطبيق التباعد بين المسافرين في أماكن الجلوس والانتظار من خلال ترك مقعد فارغ بين كل مسافر وآخر .

المطاعم والمقاهي وأماكن التسوق..

يشجع على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من التعامل بالأوراق النقدية، تطبيق التباعد بين المسافرين لدى جميع مقدمي الخدمات والمطاعم والمقاهي بمسافة 2 متر.

بوابات السفر..

الالتزام بالتصعيد التدريجي للطائرة من قبل مزود الخدمة، ضمان عدم الإصطفاف التقارب وتطبيق التباعد بين المسافرين بمسافة 2 متر.

جسور الأركاب والحافلات والرافعات الطبية..

تطهير جسور الاركاب وحافلات نقل المسافرين والرافعات الطبية قبل وبعد الإستخدام لكل رحلة، تطبيق التباعد بين المسافرين عند الدخول للطائرة وركوب حافلات نقل المسافرين.

داخل الطائرة..

التزام جميع الملاحين و الركاب بإرتداء تطبيق التباعد من خلال تخصيص مقاعد الكمامات والقفازات طوال مدة سير الرحلة شاغرة بين الركاب، ويسمح لكل مسافر بحمل قطعة واحدة فقط من الأمتعة الشخصية داخل مقصورة الطائرة.