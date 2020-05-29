شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد توضح سبب رائحة الحريق في الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

باشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية، بلاغًا عن روائح منتشرة في بعض أحياء الدمام والظهران.

وأضافت الهيئة، أنه تم تحديد موقع الانبعاث بالتنسيق مع الدفاع المدني وهو عبارة عن موقع مجهولين لحرق مخلفات سكراب ونفايات مسببًا في انتشار الدخان على مسافات كبيرة.

وأوضحت أن ذلك يعد مخالفة بيئية ويجب على الجهات مراقبة المواقع التي تشرف عليها لمنع مثل هذه التجاوزات على البيئة.