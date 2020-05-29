شكرا لمتابعة خبر عن قائمة بالمستحضرات الدوائية التي تحتوي على مادة "ميتفورمين" لكنها آمنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، بيانًا توضيحيًا حول المستحضرات الدوائية التي تحتوي على مادة (ميتفورمين) حيث أكدت بأنه بناءً على ما تم رصده حول وجود خلل في جودة بعض المستحضرات المحتوية على المادة الفعالة (Metformin) تتمثل في تلوثها بالشوائب الكيميائية التي تُعرف بمادة (NDMA) N-nitrosodimethylamine والتي تعتبر ضمن المواد التي يحتمل أن تكون مواد مُسرطنة (حسب وكالة الأبحاث الدولية للسرطان) في حال التعرض لها بكميات أكثر من الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي لفترات طويلة جداً.

و قامت الهيئة منذ وقتٍ مُبكر بإجراء عمليات التحقق المُتبَعة لضمان جودة وسلامة المستحضرات الدوائية المُسوقة من خلال تحليل عدد من المستحضرات التي تحتوي على المادة الفعالة (Metformin) والتي تُباع في السوق السعودي ، وقد تم حتى تاريخ إعداد هذا البيان الانتهاء من تحليل عدد من المستحضرات والتي ثبت عدم تلوثها بشوائب NDMA أو كانت فيها نسبة الشوائب في الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي.

وأكدت الهيئة، أنها مستمرة بإجراء التحليلات اللازمة لكافة المستحضرات الدوائية التي تحتوي على نفس المادة ، وستقوم بالنشر الفوري والإعلان عن نتائج تحليل هذه المستحضرات سواءً التي تثبت عدم تلوثها بشوائب NDMA أو التي يثبت تلوثها ويتم سحبها .

ودعت كافة أفراد المجتمع والممارسين الصحيين إلى إبلاغ المركز الوطني للتيقظ عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية أو حدوث خلل في جودتها عن طريق التواصل مع الرقم الموحد: 19999، أو البريد الالكتروني [email protected]، أو الرابط : https://ade.sfda.gov.sa.

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