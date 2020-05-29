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نصائح للوقاية من حوادث المسابح

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قدمت مديرية الدفاع المدني نصائح للوقاية من حوادث المسابح، والتى منها وضع سياج حول المسابح لمنع دخول الأطفال بمفردهم.

كما نصحت بتوفير أدوات السلامة في المسبح مثل أطواق النجاة، والمقابض اليدوية حول المسبح، وكذلك عمل أرضية مانعة للإنزلاق على حواف المسبح، وذلك لتوفير الراحة والأمان عند المشي.

وشددت المديرية على عدم ترك الأطفال بمفردهم في أحواض السباحة دون رقابة من أولياء الأمور، بالإضافة إلى وصول السلالم إلى قاع المسبح بكل الأركان لتسهيل صعود ونزول الأشخاص.

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