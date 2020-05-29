شكرا لمتابعة خبر عن الطيراني المدني: التذكرة الإلكترونية تُعتبر تصريحًا بالتنقل وقت منع التجول (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أن التذكرة الإلكترونية تُعتبر تصريحًا بالتنقل تمنح المسافر من داخل المدينة 3 ساعات والمسافر من خارج المنطقة 3 أيام.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة إبراهيم الرؤساء، أن قرار استئناف الرحلات الجوية الدولية مرتبط بما تقرره الجهات المختصة في المملكة.

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وأشار إلى أنه لن يدخل صالات المطارات إلا المسافرين فقط، ولا وجود للمستقبلين أو المودعين، مشددًا على أن ارتداء الكمامة شرط لدخول المطار، ولن يدخل أي شخص لا يرتدي الكمامة لأي عذر كان.

وأكد أن الهيئة وضعت خارطة طريق للسفر فيما بعد جائحة كورونا، كما حددت في دليل إرشادي تفاصيل الرحلة، والظروف التى سيمر بها المسافر خلال رحلة الطيران.