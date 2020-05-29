شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للطائرة التي أهداها روزفلت للملك عبدالعزيز بعد وصولها إلى مطار جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أثارت صورة نادرة للطائرة التي أهداها الرئيس الأمريكي روزفلت للمؤسس الملك عبدالعزيز في الأربعينات الميلادية إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين.

وجاءت الصورة للطائرة بعد وصولها إلى مطار جدة، حيث أنها أول طائرة تخترق أجواء الجزيرة ويمتلكها المؤسِّس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن - طيّب الله ثراه - هي طائرة أمريكية الصنع تُسمّى "داكوتا" أهداها له الرئيس الأمريكي "روزفلت" عام ١٣٦٤هـ - ١٩٤٥م، بعد أن التقيا في مصر في العام نفسه.

وأقلعت الطائرة من مصر، ووصلت إلى جدة، ثم بعد ذلك اتجهت إلى عفيف؛ حيث كان مخيم الملك عبد العزيز هناك، ليمتطي الملك عبد العزيز" و"الأخويا" الطائرة مرةً أخرى من عفيف إلى الطائف.

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و أعجبت الملك عبد العزيز؛ ليقوم بعدها بشراء ٧ طائرات من هذا النوع، وأصبحت الـ " داكوتا " هي النواة للخطوط الجوية السعودية.