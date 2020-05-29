شكرا لمتابعة خبر عن البحث عن مفقود غرب سامودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى): تلقى فريق إنجاد للبحث والإنقاذ بلاغ عن شخص مفقود غرب سامودة التابعة لمحافظة حفر الباطن. تلقى فريق إنجاد للبحث والإنقاذ بلاغ عن شخص مفقود غرب سامودة التابعة لمحافظة حفر الباطن. وأكد الفريق أنه جاري الآن جمع المعلومات استعدادًا للمشاركة في البحث عنه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحث عن مفقود غرب سامودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.