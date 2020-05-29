شكرا لمتابعة خبر عن "شكرا يا وطن".. (بالفيديو) رسالة حب من مبتعثين إلى أوطانهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رزان الدوسري (صدى):

شارك عدد من المبتعثيين الخليجيين في توجيه رسالة شكر وحب إلى أوطانهم تحت عنوان "شكراً يا وطن".

وعبر المبتعثين عن مدى حبهم لأوطانهم وما يتمتعون به من أمان تحت مظلة قيادتهم، وذلك بعد الجهود التي بُذلت لحمايتهم وإعادتهم إلى أوطانهم خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقد بذلت المملكة جهود كبيرة منذ بداية الأزمة من أجل إعادة المواطنين في دول الابتعاث، حفاظاً على صحتهم وأرواحهم.