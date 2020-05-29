“الداخلية” تعلن الإجراءات الاحترازية والتدابير “البروتوكولات” الوقائية للقطاعات

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صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناء على التوجيه الملكي الكريم، فإن وزارة الداخلية تعلن عن الإجراءات الاحترازية والتدابير “البروتوكولات” الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، المعدّة من وزارة الصحة، والتي تغطي الفترة من 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، إلى 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020هـ.

وأوضح المصدر أن البروتوكولات” الوقائية تشمل التالي:ـ

بروتوكولات المساجد

النظافة، البيئة

التباعد الجسدي والعمل عن بعد

• فتح المسجد قبل صلاة الفريضة ب 15 دقائق وإقفاله بعد الصلاة بعشر دقائق.

• فتح المساجد قبل صلاة الجمعة ب 20 دقيقة واقفاله بعد الصلاة ب 20 دقيقة.

• حث المصلين على إبقاء مسافة متر ونصف الى مترين بين كل مصلي والآخر.

• يترك صف بدون مصلين بين كل صفين بحيث يكون الصف الاول للمصلين الصف الثاني فارغ والصف الثالث للمصلين وهكذا بقيت.

• توفير مساحة كافية على أطراف المسجد تسمح بحركة خروج المصلين من الصفوف الأولى إلى المخارج دون الحاجة إلى المرور من بين المصلين.

• تقسيم المداخل بحيث يكون في كل جهة مسار للدخول ومسار للخروج في حال وجود أكثر من مدخل.

• توزيع مطهرات الأيدي في المسجد إن أمكن توفيرها.

• التأكد من أن يكون مطهر الأيدي يحتوي 60-80% من الكحول وموافقاً للاشتراطات من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

• توزيع المناديل الورقية في أنحاء المسجد ووضعها في أماكن بارزة .

• تطهر الأسطح البيئية وسجاد المسجد والمساند بشكل روتيني بمطهرات معتمدة إن أمكن ذلك.

• إزالة الكتب والمصاحف وحاملات المصاحف إن أمكن ، و وحث المصلين على أخد مصاحفهم معهم.

• تنظيف و تطهير أماكن وضع الأحذية إن أمكن بشكل دوري.

• إزالة الأوساخ بالماء والصابون قبل عملية التطهير للأسطح.

• الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح.

• إبقاء باب المسجد مفتوح خلال وقت الصلاة وإغلاقه بعد خروج جميع المصلين.

• الحرص على التهوية الجيدة في المسجد ويفضل استخدام التهوية الطبيعية وتقليل درجة الحرارة، وتستخدم التهوية الاصطناعية بالإضافة الى التهوية الطبيعية إن أمكن.

• إزالة جميع برادات المياه وثلاجات المياه وأي نوع من المأكولات أو المشروبات في المسجد.

• يفضل وجود سلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمس ويجب التخلص من النفايات بشكل مستمر.

• إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء بالمساجد

• لبس الكمامه القماشيه أو ما يغطي الانف والفم والوضوء في البيت والحرص علي عدم التزاحم عند الخروج

مراقبة الاعراض

الابلاغ

• متابعة الحالة الصحية للقائمين على المسجد وذلك بالسؤال عن الأعراض وتسجيل درجة الحرارة بشكل يومي.

• الإبلاغ عن الحالة التي لديها ارتفاع في درجة الحرارة وتحديد البيانات وأرقام التواصل للحالة والاتصال فورًا على ٩٣٧ لمعرفة التوجيهات المطلوبة لنقل الحالة للمستشفى.

• في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين يجب تطبيق البروتوكولات المعتمدة من مركز وقاية ووزارة الصحة.

• في حال وجود سكن للعاملين بالمسجد فيفضل تجهيز غرفة عزل للحالات المشتبه بها من القائمين على المسجد في مقر السكن المخصص لهم لكي يتم عزلهم فيها حتى يتم التواصل معهم من قبل الجهات المختصة. (يرجي مراجعة دليل الاشتراطات الصحية لمساكن العمال لمكافحة مرض كوفيد- 19).

• يفضل إنشاء قنوات تواصل للقائمين على المساجد والمصلين للإبلاغ عن خرق الاشتراطات والإبلاغ عن المخالفات وذلك للعمل على تجنبها, ويكون المسؤول عنها أحد القائمين بالمسجد مثل إمام أو مؤذن المسجد.

التوعية

• الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الخاصة بمرض كورونا (المصادر الرسمية تشمل: وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها).

• حث وتوعية كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة على الصلاة في المنازل .

• توعية المصلين بأهمية إحضار سجادة الصلاة الخاصة بهم وأن تكون للاستخدام الشخصي حتى عند العودة الى المنزل .

• تذكير المصلين بعد إقامة الصلاة بضرورة التباعد الاجتماعي عن طريق الالتزام بأماكن الملصقات أو العلامات الموضحة على سجاد المسجد أو أي وسيلة يراها الإمام.

• نشر الملصقات التوعوية الصادرة من وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في جميع مداخل المسجد والأماكن البارزة ويفضل أن تكون مكتوبة بلغات مختلفة وأن تتضمن التالي :

o طرق انتشار المرض والوقاية منه.

o التوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين والحث على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية.

o اتباع آداب العطاس والسعال (استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع).

• وضع لوحات تتضمن بيان بالأفعال المخالفة وطريقة الإبلاغ عنها.

بروتوكولات القطاع العام

قبل دخول مقر العمل

• التقييم الذاتي المخاطر الصحية من خلال تطبيق “موعد” المقدم من وزارة الصحة.

• عدم السماح للموظفين المعرضين لخطر الإصابة (حسب التعريف المرفق في الملحق رقم 1) بالحضور للعمل، وإلزامهم بالعمل من المنزل.

• يقتصر دخول المباني الحكومية على موظفي المنشأة او من يحملون مواعيد مؤكدة مسبقا. كذلك حث الجهات الحكومية على تبني وتطبيق نظام المواعيد الالكتروني لجدولة زيارات المراجعين للجهات الحكومية.

• في حال وجود مراجعين في الجهة، يجب الالتزام بلبس الكمامات القماشية أو ما يغطي الأنف والفم لجميع المراجعين وإدخال عدد معين في نفس الوقت بحسب المساحة المخصصة للمراجعين (مراجع لكل 9 متر مربع)، كذلك عمل مسافة آمنة للجلوس بين المراجعين.

• منع شركات التوصيل (طرود وأغذية وغيرها) من دخول المباني والأدوار للتوصيل والاكتفاء بالتوصيل خارج المبنى. كذلك على الجهات الحكومية استخدام النظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية قدر الإمكان.

التنقل من أجل العمل

• اتباع البروتوكولات الاجتماعية وبروتوكولات قطاع النقل.

في مقر العمل

• تمنع تجمعات المعايدة والفعاليات.

• تمنع المصافحة.

• إعادة تنظيم مساحة المكاتب وضمان التباعد الجسدي بين الموظفين (متر ونصف الى مترين) واستخدام الفواصل حيثما أمكن ذلك.

• استخدام بوابات منفصلة لدخول الموظفين وخروجهم ان أمكن.

• قياس درجة حرارة الموظفين وعدم السماح لأي شخص تزيد درجة حرارته عن 38 درجة مئوية بالدخول.

• تطبيق سياسة “ساعات العمل المرنة” على جميع الموظفين (مثل: وقت بدء العمل بين الساعة 07:30 و09:30).

• استخدام الملصقات الأرضية لبيان المسافة الآمنة الواجب تركها بين الأشخاص في طوابير الانتظار عند المداخل والمخارج.

• يجب على جميع الموظفين ارتداء كمامات الوجه القماشية أو ما يغطي الوجه والأنف عند دخول مقر العمل ويجب التأكد من استخدامها طوال فترة وجودهم في الأماكن العامة في المقر.

• منع الانتقال بين مناطق العمل المختلفة في المكتب دون تطهير اليدين.

• تنظيف وتطهير كافة المناطق الحيوية والأسطح والأدوات المشتركة جيدًا وعلى نحو متكرر وفق جدول واضح وعلى مرأى من الجميع (مرة يوميًا على الأقل).

• الاعتماد على الاجتماعات الرقمية قدر الامكان، وفي حال الحاجة للاجتماعات الحضورية، يجب التقييد بالتباعد بين الاشخاص (متر ونصف الى مترين).

• استخدام الاكواب الورقية او الشخصية للمشروبات.

• استخدام سلالم مخصصه للنزول وسلالم اخرى مخصصه للصعود إن أمكن

الأماكن العامة

• إنفاذ التباعد الجسدي من خلال استخدام الملصقات الأرضية والفواصل.

• تقفل صالات الاكل الجماعي والاستراحة وحاضنات الأطفال في المرافق الحكومية.

• الصلاة في نفس الطابق وعلى السجادة الشخصية وارتداء الكمامة القماشية خلال صلاة الجماعة مع مراعاة إبقاء مسافة بين المصلين.

• تخصيص غرفة عزل في المبنى.

• تطهير الأماكن العامة بعد كل استخدام.

الإبلاغ

• إبلاغ السلطات المعنية في حال كانت درجة حرارة أحد الموظفين أعلى من 38 درجة مئوية وإحالة الموظف إلى إحدى منشآت الرعاية الصحية (وفقًا لتعليمات السلطات المعنية).

• في حالة وجود إصابة إيجابية بمرض كوفيد-19 ينبغي الاتصال ب 937، و تفاصيل عزل المخالطين تترك لوزارة الصحة وبروتوكولاتها.

التوعية وتنفيذ الأنظمة

• تشجيع الموظفين على استخدام السلالم وتقليل استخدام المصاعد، حيثما أمكن ذلك.

• وضع لافتات واضحة عند المداخل والأماكن العامة توضح البروتوكولات الوقائية للموظفين، وتشمل نقاط ومناطق الوقوف

• تعيين مدير بروتوكول للتأكد من اتباع البروتوكولات الموضوعة (مثل: مدير من إدارة الصحة والسلامة والبيئة)

• توكيل فريق للعمل مع مدير البروتوكول لدعم تنفيذ البروتوكولات (مثل: فريق من إدارة الأمن)

• إطلاع الموظفين على ما ينتظرهم عند عودتهم إلى مقر العمل وتدريبهم على ذلك (مثل: ممارسات العمل الجديدة، والتنقل الآمن)

• تخصيص قناة لاستقبال آراء وردود الفعل من الموظفين للإبلاغ عن خرق البروتوكول أو لطرح أفكار جديدة، مثل: البريد الإلكتروني أو الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي أو رقم هاتف

بروتوكولات قطاع البترول والبتروكيماويات والغاز

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المصانع

• عدم السماح لأي شخص تزيد درجة حرارته عن [38 درجة مئوية] بدخول المصنع.

• عدم السماح للموظفين المعرضين لخطر الإصابة (حسب التعريف المرفق في الملحق رقم ١) بالحضور للعمل، وإلزامهم بالعمل من المنزل

• حظر استخدام الحافلات عند نقل أحد الأفراد الذي يحتمل أن يكون مصاباً بالمرض، واستخدام مركبة خاصة.

• تركيب محطات تطهير اليدين عند المداخل وفي المناطق المشتركة.

• تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم ملامستها باستمرار مرتين باليوم كحد أدنى.

• تطهير أجزاء الآلات التي يتشارك العاملون ملامستها (مثل المقابض والشاشات التي تعمل باللمس) [عند تبديل ورديات العاملين].

• التخلص من المواد التي يتشارك العاملون استخدامها داخليًا (مثل مشاركة أقلام الحبر أو لوحات تسجيل البصمات).

• التأكد من وجود سلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمسها ووضع جدول لتكرار جمع النفايات والتخلص منها باستمرار.

• توفير وسائل نقل مخصصة لجميع الموظفين مع تطبيق معايير التباعد الجسدي وتطهير المركبات بعد استخدامها.

• تخصيص نقاط منفصلة للدخول والخروج (في حال عدم الامكانية، تضاف علامات تنظيمية).

• إنشاء سلالم باتجاه واحد (في حال عدم الامكانية تضاف علامات تنظيمية).

• إنشاء محطات لتسجيل الحضور أو التفتيش، للتحكم في دخول الموظفين إلى محطات العمل/مناطق الإنتاج.

• تطبيق إجراءات صارمة للسيطرة على الدخول إلى الموقع ومنع كافة الزيارات غير المصرّح بها.

• تطبيق أوقات تعاقبية لبدء وانتهاء الورديات، واستراحات الطعام أو الصلاة [بحيث تفصل بينها 10 دقائق] دقائق باستثناء غرف التحكم.

• تحديد العدد الأقصى للأشخاص المسموح بوجودهم في كل مرفق داخل المصنع، مثل: دورات المياه، وغرف تبديل الملابس [ويجب ألا يكون هناك أكثر من عامل واحد لكل 4 م2].

• تنظيم جلوس العمال خلال استراحات الغداء بحيث تفصل بينهم مسافة [منع العمال من الجلوس متقابلين، وتقليل عدد العمال الذين يتشاركون الطاولات ذاتها مع الحفاظ على التباعد فيما بينهم لمسافة لا تقل عن مترين].

• إعادة تصميم مساحات/محطات العمل لضمان التباعد بين العمال [لمسافة لا تقل عن متر ونصف الى مترين].

• تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم بحضور الاجتماعات [اجتماعات السلامة/اجتماعات السلامة غير الرسمية والتجمعات بما لا يزيد عن 5 أشخاص].

• الحفاظ على التباعد الجسدي [لمسافة مترين بين طاقم العمل أثناء الاجتماعات].

• تشكيل فرق فرعية يعمل أعضاؤها معًا ولا يتفاعلون مع العاملين الآخرين.

المستودع

• الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمسافة متر ونصف الى مترين أثناء تشغيل معدات الخدمات المتنقلة المصممة لراكبين أو أكثر، مثل رافعات العمال والرافعات الهيدروليكية المقصّية وما إلى ذلك.

• عدم السماح للموظفين المعرضين لخطر الإصابة (حسب التعريف المرفق في الملحق رقم 1) بالحضور للعمل، وإلزامهم بالعمل من المنزل

• يجب تطهير حزام أمان الرافعة الشوكية، والمقابض، وعجلات القيادة، وأجزاء الآلات التي يتشارك العاملون ملامستها [في نهاية كل وردية].

• مراقبة سجلات الدخول والخروج للسيطرة على الدخول إلى موقع العمل.

• وضع جداول زمنية لتسليم الشحنات لضمان عدم حدوث الازدحام في مراكز التسليم.

• ترسيم حدود مناطق التسليم وقصرها على المستقبلين والموزعين فقط.

• يجب تطهير جميع مركبات النقل بالكامل قبل انطلاقها بأي رحلة.

• ضمان أن تقتصر إمكانية دخول السائقين التجاريين/سائقي الجهات الخارجية إلى موقع العمل على مناطق الشحن فقط وعدم اختلاطهم بطاقم العمل.

• ارتداء السائقين التجاريين/سائقي الجهات الخارجية لكمامات الوجه في جميع الأوقات.

• تطبيق نموذج للجرد يشتمل على خطوتين:

o منطقة مُخصصة لتخزين البضائع الواردة الجديدة [التي تُحجز لمدة 24 ساعة].

o نقل البضائع [بعد 24 ساعة] إلى منطقة التخزين الآمنة.

إقامة العمال

• إجراء فحص درجة الحرارة يوميًا عند دخول السكن أو مغادرته.

• زيادة عدد مرات تطهير الأسطح المشتركة [مرتان على الأقل يوميًا] وضمان وجود عامل تنظيف في الحمامات المشتركة للتطهير بعد كل استخدام.

• منع جميع الزوار غير المصرّح لهم من الدخول إلى سكن العمال.

• حظر مشاركة أدوات المائدة أو غيرها من الأدوات المستخدمة يوميًا.

• توفير مساكن مناسبة للعمال [بمساحةٍ لا تقل عن 12 م2].

• توفير غرف للعزل في حال الاشتباه بالإصابة بمرض كوفيد-19 واتباع توجيهات وزارة الصحة في التعامل مع الحالات المشتبه بها

• منع العمال من زيارة الغرف الأخرى

• تعيين مشرف على السكن لفرض بروتوكولات التباعد الجسدي وإغلاق جميع المناطق المشتركة غير الأساسية، وحظر جميع الأنشطة الاجتماعية الجماعية

• إنشاء “مجموعات” من الفرق الفرعية للعمال اللذين سيعملون معاً في الموقع. ويتنقلون معاً ويعيشون معاً في نفس الغرف /المناطق بناء على حجم السكن (فرد واحد لكل 12 م2 بحد أقصى)

التنفيذ

• إجراء تدريبات إلزامية عن الصحة والسلامة بشأن مرض كوفيد-19 لجميع الموظفين

• وضع لوحات إرشادية عند مداخل المصانع توضح الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية والمستجدات بشأن مرض كوفيد-19

• تعيين مديرين للبروتوكولات للتأكد من اتباع البروتوكولات الموضوعة الصادرة عن الجهات المختصة

• حث العمال على تقديم أفكار عملية في الاجتماعات غير الرسمية بشأن السلامة لتغيير الممارسات في العمل لتجنب انتشار مرض كوفيد-19

• الإعلان عن التدابير والتغييرات الجديدة على البروتوكولات المتبعة

• التدريب المستمر والتذكير بالسلوكيات الصحيحة

• استخدم وسائل التواصل الاجتماعي، والشاشات الرقمية، والرسائل النصية والقنوات الأخرى بعدة لغات (مثل: العربية والإنجليزية والأردية، وغيرها) لرفع مستوى الوعي

• إجراء مراجعات عشوائية ومجدولة لضمان الامتثال للبروتوكولات

الابلاغ

• إعداد سجل يومي مفصل لتنقلات العاملين وحالتهم الصحية، بما في ذلك قائمة العمال الموجودين في الحجر الصحي

• إعداد قائمة بالعمال الذين يعملون معًا ووقت عملهم

• استخدام السيطرة المرئية لتحديد العاملين الذي جرى فحصهم وحالتهم [مثل: من خلال تتبع رمز الاستجابة السريعة لمرض كوفيد-19] لجميع العاملين

• في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين يجب تطبيق البروتوكولات المعتمدة من مركز وقاية ووزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها

بروتوكولات الكهرباء

الإجراءات

• تشكيل فريق من الصحة المهنية لمتابعة حالات الإصابة وحالات الاشتباه داخل المنشأة والتنسيق المباشر مع وزارة الصحة.

• اعتماد دليل التعامل مع حالات الاشتباه والاصابات المؤكدة داخل المنشأة وتعميمه والتوعوية بمحتواه.

• إغلاق أماكن التجمعات (المطاعم، أندية الشركة، المصليات).

• تطبيق الدوام المرن (فترة سماح ساعة بداية / نهاية الدوام في المراكز الرئيسية والأعمال الغير حرجة لتقليل تواجديه الموظفين في وقت واحد وبالتالي تقليل الازدحام في المواقف والمصاعد والمداخل).

• العمل عن بعد (تمكين الموظفين من مباشرة العمل عن بعد وتسخير كافة الإمكانيات في المجال التقني والتحول الرقمي ليقوم الموظفين بعملهم على أكمل وجه ومنها على سبيل المثال: صلاحية الوصول للشبكة الداخلية (VPN)، حسابات البريد الإلكتروني على الجوال، توفير أجهزة الحاسب المحمول، زيادة سعات دوائر الانترنت).

• الحد من الاجتماعات الحضورية ما أمكن والاعتماد على الاجتماعات المرئية (VIDEO CONFERENCE) باستخدام التقنية.

• الفحص اليومي عند بوابات الدخول للمواقع وتشكيل فرق التدخل السريع في حال تم الاشتباه بأحد الموظفين أو المقاولين واتخاذ الإجراءات اللازمة.

• وضع لوحات ارشادية (رول أب) عند المداخل للتوعية بأعراض الإصابة بفايروس كورونا وللإرشاد بما يجب فعله عند وجود الأعراض كالاتصال على وزارة الصحة من خلال الرقم (937).

• توفير المعقمات والكمامات أو ما يغطي الأنف والفم للموظفين والاحتفاظ بمخزون جيد منها في المستودعات.

• تعقيم جميع مواقع منشآت والأجهزة والمعدات والمركبات باستمرار من خلال توقيع عدة عقود مع شركات متخصصة في هذا المجال.

• تجهيز أماكن مبيت للوظائف الحرجة وبعض الوظائف الأساسية بهدف المحافظة عليهم وضمان عدم مخالطتهم لمصابين خارج المنشأة (مثل مراكز التحكم، مراكز الاتصال، غرف العمليات)

• تجهيز أماكن مبيت للعمالة داخل المنشأة (مثل العمالة الصناعية في محطات التوليد، عمالة النظافة).

• الزيارات الميدانية لمقر سكن عمالة المقاولين والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتزام المقاول بها.

• الاعتماد على وسائل المواصلات الشخصية وتقليل وسائل المواصلات المجمعة مع المحافظة على التباعد في حال استخدامها.

• فتح كافة الأبواب الخاصة داخل مباني المنشأة لتفادي الملامسة.

• توقيع جميع الموظفين على وثيقة الإقرار والتعهد والتزامهم بالتعليمات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والإفصاح في حال الإصابة بفيروس كورونا أو مخالطته لمصاب وكذلك التزامهم بتصاريح منع التجول وعدم إساءة استخدامها.

• تخصيص عدة قنوات للتواصل مع الموظفين لاستقبال بلاغاتهم والاجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم ودعمهم معنويا لمواجهة هذه الجائحة (البريد الإلكتروني (COVID-19)، مركز الاتصال (444)، الموقع الداخلي للمنشأة على الانترانت.

• التقرير اليومي : تراقب المنشأة آخر التطورات لجائحة كورونا من خلال مؤشرات الأداء في التقرير اليومي، واتخاذ الإجراءات الفورية لضمان حماية الموظفين من خطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث يتم مراقبة عدد الحالات المؤكدة وحالات الاشتباه وعزل المخالطين إن وجد، والجهود التقنية للموظفين العاملين عن بعد، والتأكد من توفر المخزون الكافي من الكمامات أو ما يغطي الأنف والفم والمعقمات، والتأكد من تنفيذ أعمال التعقيم للمباني من قبل مقاولين متخصصين، وتراقب الجهود التوعوية ورفع مستوى الوعي لدى الموظف وأسرته بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

• توفير أجهزة الكشف الفوري للإصابة بفيروس كورونا حيث تظهر النتيجة خلال (15) دقيقة وذلك لفحص المخالطين لحالات مؤكدة وحالات الاشتباه لموظفي المنشأة.

• البرامج التوعوية: تستخدم المنشأة كافة قنواتها ومنصاتها الداخلية والخارجية للتوعوية بمخاطر الإصابة بفيروس كورونا (البريد الإلكتروني، تطبيق بوابتي، الشاشات الداخلية، الانستغرام، تويتر، سناب شات، فيسبوك، لنكد إن، موقع المنشأة الداخلي على الانترانت والخارجي على الانترنت) بالإضافة لمطبوعات توعوية بعدة لغات (الهندية، البنغالية، الأردو، الفلبينية) وتوزيعها على المقاولين، وكذلك مقاطع فيديو ونشرات توعوية توضح غسل اليدين بالطريقة الصحيحة.

• منع التجول: إصدار تصاريح التنقل لمن يتطلب عملهم ذلك من الموظفين والمقاولين التابعين للمنشأة بالتنسيق مع وزارة الطاقة ووزارة الداخلية.

• نظام العمل بالورديات: تعتمد المنشأة جداول عمل الورديات مبنية على معايير وتهدف إلى توحيد الإجراءات في المنشأة، حيث تعتمد جدول العمل ( وردية كل (12) ساعة لمدة (14) يوم) للحالات العادية، وجدول العمل (وردية كل (12) ساعة لمدة (21) يوم) للحالات الطارئة، مع بقاء وردية خامسة تعمل عن بعد لضمان عدم تعرضها للخطر.

• عدم تمكين الموظفين ذوي الأمراض المزمنة أو الأعمار فوق (٦٥) سنة من العمل في مواقع المنشأة والاستفادة منهم بالعمل عن بعد.

• تعليق مهام العمل والتدريب وتنظيم المؤتمرات والمشاركة في الفعاليات والاستعاضة عنها بتفعيل التدريب عن بعد.

• التجارب الفرضية: تقوم المنشأة بتنفيذ عدد من التجارب الفرضية التي تحاكي النقص في الكوادر البشرية بسبب جائحة كورونا في جميع مواقعها وذلك للاطمئنان على استمرارية الأعمال في الحالات الطارئة والتأكد من تفعيل خطط الطوارئ في كل موقع، كما تقوم المنشأة بتقييم هذه التجارب والفرضيات وتقويمها لضمان سرعة الاستجابة وتقليل الأثر في الحالات الحقيقية لا سمح الله.

• الأمن السيبراني: قامت المنشآت برفع مستوى الرقابة لمكونات وأنظمة الشبكات وزيادة رخص التحقق الثنائي للهوية لتغطية الطلب العالي على خدمات العمل عن بعد.

• الحفاظ على التباعد الجسدي لمسافة متر ونف الى مترين على الأقل بين الموظفين والتباعد بين المكاتب وداخل المصاعد ووضع العلامات الأرضية الارشادية لأماكن الوقوف الصحيح وتوعية الموظفين وأسرهم بأهمية التباعد الجسدي للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

• تنظيم دخول العملاء لمكاتب خدمات المشتركين والفرز البصري والفحص الحراري قبل الدخول وتنظيم أماكن جلوسهم داخل المكاتب مع المحافظة على مسافة (2) م على الأقل وتوفير المعقمات والزامهم بتعقيم اليدين وارتداء الكمامات القماشية أو ما يغطي الأنف والفم ووضع حواجز زجاجية للحماية بين الموظف والعميل.

بروتوكولات قطاع المقاولات

إقامة العمال

• إجراء فحص درجة الحرارة يوميًا عند دخول السكن أو مغادرته

• زيادة عدد مرات تطهير الأسطح المشتركة [مرتان على الأقل يوميًا] وضمان وجود عامل تنظيف في الحمامات المشتركة للتطهير بعد كل استخدام

• منع جميع الزوار غير المصرح لهم من الدخول إلى سكن العمال

• حظر مشاركة أدوات المائدة أو غيرها من الأدوات المستخدمة يوميًا

الموقع

• عدم السماح للعاملين الذين تزيد درجة حرارتهم عن [38 درجة مئوية] بدخول الموقع

• عدم السماح للموظفين المعرضين لخطر الإصابة (حسب التعريف المرفق في الملحق رقم ١) بالحضور للعمل، وإلزامهم بالعمل من المنزل إن أمكن (للإداريين).

• حظر نقل الأفراد المحتمل إصابتهم مع الركاب الآخرين

• يجب على جميع الموظفين ارتداء كمامات الوجه القماشية في جميع الأوقات أثناء العمل

• منع جميع الأفراد غير الأساسيين من دخول الموقع

• إعادة ترتيب موقع العمل لتقليل مناطق الازدحام فيه

• تحديد كافة مواقع الطوابير وترسيمها بوضوح للحفاظ على التباعد لمسافة متر ونصف الى مترين على الأقل بين العمال]

• تخصيص مناطق يمكن فيها للعمال المعرضين للإصابة (وفقًا لإرشادات وزارة الصحة) عزل أنفسهم والابتعاد عن بقية الأفراد الآخرين

• ضمان التباعد بين العمال [لمسافة لا تقل عن متر ونصف الى مترين] في أماكن العمل الخارجي، أما في حالة العمل في الأماكن الداخلية، [فيجب ألا يكون هناك أكثر من عامل واحد لكل 4 م2]. وإن لم يكن ذلك ممكنًا، فيجب تقليل مدة المهمة والتأكد من ارتداء العمال لكمامات الوجه المصنوعة من القماش

المصاعد والروافع والسلالم والمعدات الأخرى

• يجب على سائقي الروافع ارتداء الكمامات القماشية أو ما يغطي الأنف والفم في جميع الأوقات أثناء العمل

• تقليل عدد المواد التي يتشارك العاملون استخدامها داخليًا أو التخلص منها والأجهزة المشتركة مثل أجهزة شرب المياه وغيرها

• التأكد من وجود سلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمسها وتكرار جمع النفايات والتخلص منها باستمرار

• يجب تطهير جميع الأسطح التي يتم ملامستها بالمعدات دوريًا طوال اليوم وفي نهاية كل وردية

• تطبيق أوقات بدء/انتهاء تعاقبية لتقليل عدد الأشخاص والوقت الذي يقضونه في استخدام المصعد/الرافعة

• إلزام جميع العمال بعدم الاقتراب من المصعد/الرافعة إلا في أوقات العمل المحددة لهم

• السماح باستخدام الدرج باتجاه واحد فقط

الابلاغ

• إعداد سجل يومي مفصّل لتنقلات العاملين وحالتهم الصحية، بما في ذلك قائمة العمال الموجودين في الحجر الصحي

• إعداد قائمة بالعمال الذين يعملون معًا ووقت عملهم

• إجراء مراجعات عشوائية ومجدولة لضمان الامتثال للبروتوكولات

• في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين يجب تطبيق البروتوكولات المعتمدة من مركز وقاية ووزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها

التوعية والتنفيذ

• إجراء تدريبات إلزامية عن الصحة والسلامة بشأن مرض كوفيد-19 لجميع الموظفين

• وضع لوحات إرشادية عند مداخل المصانع توضح الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية والمستجدات بشأن مرض كوفيد-19

• تعيين مديرين للبروتوكولات للتأكد من اتباع البروتوكولات الموضوعة الصادرة عن الجهات المختصة

• حث العمال على تقديم أفكار عملية في الاجتماعات غير الرسمية بشأن السلامة لتغيير الممارسات في العمل لتجنب انتشار مرض كوفيد-19

• الإعلان عن التدابير والتغييرات الجديدة على البروتوكولات المتبعة

• التدريب المستمر والتذكير بالسلوكيات الصحيحة

• استخدم وسائل التواصل الاجتماعي، والشاشات الرقمية، والرسائل النصية والقنوات الأخرى بعدة لغات (مثل: العربية والإنجليزية والأردية، وغيرها) لرفع مستوى الوعي

بروتوكولات قطاع المقاولات – المشاريع القائمة

دخول الموقع • عدم السماح للعمال الذين تزيد درجة حرارتهم عن [38 درجة مئوية] بدخول موقع العمل

• عدم السماح للموظفين المعرضين لخطر الإصابة (حسب التعريف المرفق في الملحق رقم ١) بالحضور للعمل، وإلزامهم بالعمل من المنزل

• ينبغي أن تُلزم الجهات المشغلة للمباني ومديرو المواقع موظفي الصيانة على اتباع إجراءات الوقاية لمنع العدوى:

• تعيين “مدير للبروتوكولات” أو إعادة تشكيل فريق أمني في مداخل المباني إن أمكن لإجراء الفحوصات للعاملين

o يمكن تشكيل فريق أمني لإجراء الفحوصات في المباني السكنية

o في المباني التجارية، ينبغي تعيين فريق متخصص لإجراء الفحوصات (التقييم) على العاملين

• إعادة تشكيل الفرق الأمنية في مداخل المباني لإجراء فحوص فعالة للعاملين

• تخصيص مدخل واحد للعاملين لتعزيز الإشراف على سير دخولهم وتسهيل عمليات الفحص

• يلتزم عمال الصيانة بارتداء كمامات الوجه المصنوعة من القماش

• يجب على المالك أو المستأجر عدم السماح للعمال ببدء العمل دون استخدام كمامات الوجه في حال عدم وجود فريق أمني في المبنى

• ينبغي أن تبلغ الجهات المشغلة للمبنى العاملين قبل وصولهم بإجراءات الفحص والسياسات المتبعة للدخول إلى المنشأة

• الاتفاق على بروتوكول التوصيل مع الموردين وشركات النقل؛ والتأكد من إبلاغهم قبل وصولهم إلى المباني السكنية بالفحص وبإجراءات السلامة والوقاية

التدابير الاحترازية الميدانية للعمال • يجب التأكد من وجود تهوية مناسبة في مواقع البناء والصيانة المغلقة

• عدم السماح بالمبيت في مواقع البناء والصيانة

• يتم قضاء مواعيد استراحة الغداء داخل المباني وبشكل متداخل بين العمال، وفتح غرف الطعام المغلقة في حالات الطقس شديد الحرارة فقط

المناطق المشتركة • إجراء فحوصات منتظمة للعمال في الموقع

• تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم باستخدام المصاعد في نفس الوقت لتجنب الازدحام [شخص واحد لكل 4 م بحد أقصى من المساحة الداخلية للمصعد]

• يوصى بالتأكد من حالة التشغيل الجيدة لأنظمة التهوية وإجراء الصيانة الروتينية

• تنظيف مكان العمل وتطهيره بعد انتهاء أعمال الصيانة

• تخصيص عمال لتنظيف الأسطح التي يتم ملامستها باستمرار في المناطق المشتركة والتأكد من تطهيرها بشكل منتظم

• تخصيص دورات مياه في مواقع العمال لتجنب التزاحم في المباني غير السكنية

• منع وصول عمال الإنشاءات إلى المواقع المكشوفة في المباني السكنية مثل مواقف السيارات، وحمامات السباحة، والصالات الرياضية وغيرها

خدمات الإصلاح المباشر للمنازل/ العمال • يمكن استئناف أعمال الصيانة المتعلقة بجودة الهواء أو دورة التكييف المركزي داخل أماكن العمل والوحدات السكنية

• يمكن استئناف أعمال الصيانة غير الأساسية

• ينبغي ضمان التباعد الاجتماعي (مسافة متر ونصف الى مترين بين الأفراد) عند تقديم الخدمات السكنية بين العمال والمستأجرين

• تخضع عملية تقديم خدمات البناء غير المستعجلة للموافقات الإدارية المناسبة

الابلاغ • إبلاغ إدارة المبنى السكني أو صاحب العمل بأي حالات إيجابية بين عمال الموقع الذين زاروا الموقع

• الاحتفاظ بسجل وتفاصيل دخول/ خروج عمال الموقع [الاسم والهوية وأوقات الدخول/الخروج]

• ينبغي أن يتأكد المشرف من إجراء عمليات التفتيش والكشف عن حالات عدم الالتزام ببروتوكولات معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمباني

• في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين يجب تطبيق البروتوكولات المعتمدة من مركز وقاية ووزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها

التنفيذ • عقد دورات تدريبية إلزامية لكافة الموظفين حول الصحة والوقاية من مرض كوفيد-19 وطريقة التعامل مع خدمات المبنى (بهدف الحفاظ على سلامة المجتمع)

• تعيين مدير للبروتوكولات في الموقع للتحقق من الحالات الخطرة وإصدار إنذارات عند وجود مخالفات لبروتوكولات مرض كوفيد-19

• إجراء عمليات تحقق مفاجئة حول الالتزام بالبروتوكولات في مواقع الإنشاءات والصيانة

بروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية

أوقات العمل • تكون ساعات استقبال العملاء وفقا لساعات التجول المعلنة.

• يسمح للمحلات بالاستمرار في العمل في أوقات حظر التجول من خلال تطبيقات التوصيل ونقل الطرود والبضائع، او عن طريق الاسطول الخاص بها حتى 12ص.

العملاء • قياس درجة حرارة العملاء عند المداخل وعدم السماح للعملاء الذين تزيد درجة حرارتهم عن [38 درجة مئوية] بدخول المركز

• إلزام جميع العملاء بارتداء الكمامات القماشية أو ما يغطي الأنف والفم

• وضع ملصقات أرضية مرئية لتنظيم طوابير الانتظار في الأماكن المزدحمة لضمان وجود مسافة بين العملاء (مثل: المداخل، والمخارج، والمصاعد ودورات المياه)

• تحديد عدد العملاء في كل متجر [عميل واحد لكل 9 م2 من المساحة الداخلية للمتجر] ووضع لوحات توضح الطاقة الاستيعابية للعملاء

• استخدام سلالم مخصصه للنزول وسلالم اخرى مخصصه للصعود إن أمكن

الموظفون • وضع ملصقات أرضية مرئية لفرض التباعد بين الموظفين وبين الموظفين والعملاء في أماكن العمل المزدحمة (مثل: مكاتب خدمة العملاء)

• قياس درجة حرارة الموظفين يوميًا وعدم السماح للموظفين أو موظفي الجهات الخارجية الذين تزيد درجة حرارتهم عن [38 درجة مئوية] بدخول المركز

• عدم عدم السماح للموظفين المعرضين لخطر الإصابة (حسب التعريف المرفق في الملحق رقم 1) بالحضور للعمل، وإلزامهم بالعمل من المنزل

• يجب على جميع الموظفين ارتداء معدات الحماية الشخصية (الكمامات القماشية أو ما يغطي الأنف والفم) في جميع الأوقات أثناء العمل

المواد • منع تجربة المواد داخل المتجر (مثل: تجربة عينات المواد الغذائية وتجربة الملابس ومستحضرات التجميل)

المتجر/المستودع • الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي الموصى بها (متر ونص الى مترين) بين العملاء/الموظفين في المناطق المزدحمة في المتجر في جميع الأوقات (مثل: المدخل، وكاونترات خدمة العملاء، والمخارج)

• استخدام طلاء الأرضيات عند السلالم المتحركة لضمان أن يستخدمها شخص واحد في كل مرة (ووجود مسافة 6 درجات بين الأفراد)

• تشجيع الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية (أي خيارات الدفع عبر الإنترنت والبطاقة المصرفية والهاتف الذكي)

• تطهير المرافق وجميع الأسطح التي يلمسها الموظفون/العملاء (مثل آلات عد النقود والرفوف ودورات المياه) [مرة واحدة يوميًا على الأقل]

• تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام (إن وجدت)

• ضمان وجود مطهر يدين مخصص في المناطق ودورات المياه المشتركة بالقرب من الأبواب التي تُستخدم بشكلٍ متكرر للتطهير بعد كل استخدام

• تعطيل جميع الشاشات العامة التي تعمل باللمس (مثل الشاشات الاستعلامية)

• التخلص من المواد التي يتشارك العاملون استخدامها داخليًا (مثل: الأقلام المستخدمة لتعبئة أوراق العمل، والأجهزة المشتركة مثل أجهزة شرب المياه وغيرها)

• التأكد من وجود سلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمسها وتكرار جمع النفايات والتخلص منها باستمرار

• السماح باستخدام جميع مناطق الجلوس المشتركة، مع تحديد عدد الأشخاص المسموح به لضمان مسافة التباعد الآمنة متر ونصف الى مترين (وضع ملصقات على أماكن الجلوس المسموح استخدامها)

• تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم باستخدام المصاعد بشرط ضمان التباعد الاجتماعي

• السماح باستخدام مناطق الجلوس في المطاعم والمقاهي مع تحديد عدد الأشخاص المسموح به لضمان مسافة التباعد الآمنة لمترين بين المقاعد وتناول الطعام (حسب بروتوكولات المطاعم والمقاهي)

• منع خدمة صف السيارات

• إغلاق غرف الصلاة

• إغلاق امكان العاب الأطفال

• إغلاق أماكن قياس الملابس

الإبلاغ • تجهيز غرف للعزل في حال الاشتباه بالإصابة بمرض كوفيد- 19 ما امكن ذلك في المولات والمراكز التجارية

• قياس درجة حرارة الموظفين وإبلاغ الجهات المعنية عن أي شخص حرارته أعلى من [38 درجة مئوية] وعزل الموظف حتى إحالته إلى إحدى منشآت الرعاية الصحية (وفقًا لتعليمات الجهات المعنية)

• في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين يجب تطبيق البروتوكولات المعتمدة من مركز وقاية ووزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها

التوعية وتنفيذ الأنظمة • توعية العملاء والموظفين للالتزام بتعليمات الأمان المحدثة (مثل: مسافة التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين، وتطهير الأسطح)

• وضع لوحة (ملصق) عند مدخل المنشأة يتضمن التعليمات الارشادية الوقائية وبيان الأفعال المخالفة

• تعيين مدير للبروتوكول وتوجيه قسم الأمن والسلامة (إن وجد) بدعمه برجال أمن في المداخل والمخارج وداخل المركز للتأكد من اتباع البروتوكولات الموضوعة

• إجراء تدريبات إلزامية عن الصحة والسلامة بشأن مرض كوفيد-19 لجميع الموظفين لضمان توعيتهم بالبروتوكولات وتنفيذها بينهم وعند تفاعلهم مع العملاء

• إجراء عمليات تدقيق عشوائية ومجدولة للتأكد من الالتزام بالبروتوكول (تُحدد الوتيرة بناءً على نوع المركز وحجمه والإقبال عليه)

• تخصيص قناة لاستقبال آراء وردود الفعل من العملاء والموظفين للإبلاغ عن خرق البروتوكول أو لطرح أفكار جديدة، مثل: البريد الإلكتروني أو الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي أو رقم هاتف

• وضع لافتات واضحة عند المداخل والنقاط الهامة في المتجر والمستودعات توضح البروتوكولات الوقائية للموظفين والعملاء، بما في ذلك نقاط ومناطق الوقوف

بروتوكولات أسواق النفع العام

العملاء • قياس درجة حرارة العملاء عند المداخل وعدم السماح للعملاء الذين تزيد درجة حرارتهم عن [38 درجة مئوية] بدخول السوق

• إلزام جميع العملاء بارتداء الكمامات القماشية أو ما يغطي الأنف والفم عند المداخل

• اقتصار الدخول لحراج جملة للخضار والفواكه على التجار والموردين وضمان الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي الامنة في الحراج (استخدام الملصقات الأرضية للمساعدة في تنظيم العملاء)

• استخدام سلالم مخصصه للنزول وسلالم اخرى مخصصه للصعود إن أمكن

الموظفون • وضع ملصقات أرضية مرئية لفرض التباعد بين الموظفين وبين الموظفين والعملاء في أماكن العمل المزدحمة (مثل: مناطق إقامة الحراج)

• قياس درجة حرارة الموظفين يوميًا وعدم السماح للموظفين أو موظفي الجهات الخارجية الذين تزيد درجة حرارتهم عن [38 درجة مئوية] بدخول السوق

• عدم السماح للموظفين المعرضين لخطر الإصابة (حسب التعريف المرفق في الملحق رقم 1) بالحضور للعمل، وإلزامهم بالعمل من المنزل

• يجب على جميع الموظفين ارتداء الكمامات القماشية أو ما يغطي الأنف والفم في جميع الأوقات أثناء العمل

• تعيين قائد مجتمعي للقيام بأعمال التنظيم والمراقبة

المواد • منع تجربة المواد (مثل: تجربة عينات المواد الغذائية)

• تطهير وتنظيف المبردات وحاويات النقل المستخدمة في توصيل المواد وكذلك الشحنات الواردة قبل التخزين، ما لم يؤدِ ذلك إلى تلف البضاعة (مثل: الكتب، وما إلى ذلك) (يمكن إجراء ذلك أثناء فحص الجودة)

• تقليل لمس الموظفين للمواد بالأيدي طوال رحلة تخزين المواد (المواد الواردة، والمواد الصادرة، وعند ترتيب المواد في السوق)

• تغطية البضائع المكشوفة أثناء نقلها (مثل: تغليف الأطعمة أثناء نقلها)

المتجر/المستودع • فرض التباعد الجسدي بحد أدنى مترين بين العملاء/الموظفين في المناطق المزدحمة في المتجر في جميع الأوقات (مثل: المدخل، ومنطقة الخضروات، والمخارج، وما إلى ذلك)

• استخدام طلاء الأرضيات عند السلالم المتحركة لضمان أن يستخدمها شخص واحد في كل مرة (ووجود مسافة 6 درجات بين الأفراد)

• فرض نظام استخدام السلالم باتجاه واحد

• وضع ملصقات أرضية داخل المصاعد للتأكيد على تباعد الأشخاص.

• تشجيع الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية (أي خيارات الدفع عبر الإنترنت والبطاقة المصرفية والهاتف الذكي)

• التخلص من المواد التي يتشارك العاملون استخدامها داخليًا (مثل: الأقلام، أجهزة شرب المياه وغيرها)

• تطهير المرافق وجميع الأسطح التي يلمسها الموظفون/العملاء (مثل آلات عد النقود والرفوف ودورات المياه) [مرة واحدة يوميًا على الأقل]

• تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام (إن وجدت)

• ضمان وجود مطهر يدين مخصص في المناطق المشتركة ودورات المياه وبالقرب من الأبواب التي تُستخدم بشكلٍ متكرر

• عدم مشاركة المواد. بين العاملين (مثل: الأقلام، أجهزة شرب المياه وغيرها)

• التأكد من وجود سلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمسها والتخلص من النفايات باستمرار

• تكون ساعات استقبال العملاء في السوق وفقا لساعات التجول المعلنة

الابلاغ • تجهيز غرف للعزل في حال الاشتباه بالإصابة بمرض كوفيد-19 ان أمكن

• قياس درجة حرارة الموظفين وإبلاغ الجهات المعنية عن أي شخص حرارته أعلى من [38 درجة مئوية] وعزل الموظف حتى إحالته إلى إحدى منشآت الرعاية الصحية (وفقًا لتعليمات الجهات المعنية)

• في حال تسجيل حالة اشتباه مؤكدة بين أحد العاملين يجب تطبيق البروتوكولات المعتمدة من مركز وقاية ووزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها

التوعية والتنفيذ • توعية العملاء والموظفين للالتزام بتعليمات الأمان المحدثة (مثل: مسافة التباعد الجسدي، وغسل اليدين، وتطهير الأسطح)

• وضع لوحة تتضمن بيان الأفعال المخالفة عند مدخل المنشأة

• تعيين مدير للبروتوكول وتوجيه قسم الأمن والسلامة (إن وجد) بدعمه برجال أمن في المداخل والمخارج وداخل المتجر للتأكد من اتباع البروتوكولات الموضوعة

بروتوكولات دور الإيواء الاجتماعية (باستثناء دور رعاية المسنين)

النظافة والصحة • التأكد من توفر مستلزمات العمل مثل صابون الأيدي والمطهرات في دورات المياه والمغاسل، التأكد من توفر المطهرات (الكلور – المطهر الكحولي) واستخدامها حسب الطريقة والنسب الموصى بها.

• متابعة الالتزام الصارم بتطهير الأسطح البيئية بشكل روتيني بمطهرات معتمدة من وزارة الصحة والحرص على تطهير دورات المياه والحمامات مع التركيز على الأماكن التي يكثر احتمالية التلامس فيها كمقابض الأبواب وطاولات الطعام ومساند المقاعد ومفاتيح المصاعد وخلافه بشكل دوري.

• متابعة الحرص على التهوية الجيدة في جميع غرف المستفيدين وأماكن التجمع ويفضل استخدام التهوية الطبيعية.

• يجب على الأفراد العاملين الذين لهم احتكاك مباشر مع الحالات المشتبهة بإصابتها أو المؤكدة استخدام أدوات السلامة والحماية وتبديل القفازات إذا أصبح مبتل أو رطب وكذلك عدم استخدامها لأكثر من مرة مع التأكيد على توفير مستلزمات الوقاية الشخصية

التباعد الجسدي والعمل عن بعد • يجب الغاء جميع الأنشطة الاجتماعية والاجتماعات بما في ذلك الأكل الجماعي في صالات المطاعم والبوفيهات المفتوحة ونحوها.

• تقنين الزيارة الخاصة بالأهل والأقارب للحد الأدنى تحت اشراف القسم الطبي.

• يجب حصر عدد معين من العمال بحيث يكونون متفرغين للعمل فقط في المطبخ والنظافة في الدور ومنعهم من العمل في أماكن أخرى خارج الدور

• الحرص على تطبيق التباعد الجسدي بما يضمن وجود (متر ونصف إلى مترين) في كافة مناطق الدور

مراقبة الاعراض • يجب على الموظفين والنزلاء الإفصاح عن وجوي أي أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة.

• متابعة الحالة الصحية والأعراض بشكل يومي لجميع النزلاء

• تجهيز غرف عزل منزلي وتوفر شروط العزل المنزلي بها.

• عمل نقطة فحص عند جميع المداخل تتضمن قياس درجة الحرارة بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء والسؤال عن الأعراض التنفسية إن وجدت (سعال أو ضيق في التنفس).

• تدريب المسؤولين في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة. واتباع الإجراءات الوقائية.

• قياس درجة الحرارة لجميع العاملين والسؤال عن الأعراض التنفسية بشكل يومي وحفظها في سجل خاص

• عدم السماح لأي شخص من العاملين ممن لديه أعراض مشابهه للإنفلونزا (سخونة، سعال، سيلان الأنف، احتقان الحلق) من العمل أو دخول المنشأة حتى زوال الأعراض حسب تقرير الطبيب المعالج.

الابلاغ • رصد الحالات التي لديها أعراض تنفسية ويشتبه بإصابتها بمرض كورونا المستجد حسب البرتوكول المعتمدة وإحالتها على الفور إلى المستشفى، وتحديد البيانات وأرقام التواصل ومتابعة احالة الحالات المشتبهة أو المؤكدة الى مستشفيات وزارة الصحة حسب توجيهات الصحة وإبلاغ الإدارة العامة للخدمات الطبية بما يتم

• التعاون مع وزارة الصحة في عملية رصد ومتابعة الحالات المخالطة لحالة مؤكدة وتطبيق إجراءات الحجر الصحي عليها حسب الدليل الارشادي للعزل الصحي.

• تقوم لجنة مكافحة العدوى بالدار/ المركز بمتابعة تحديثات الأدلة الخاصة بالأمراض المعدية وتعميمها على الكادر الصحي والإداري والالتزام بالإبلاغ عن أي مرض معدي حسب السياسات المتبعة في نظام الإبلاغ عن الأمراض المعدية.

• في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين يجب عمل ما يلي:

– التأكد من عدم وجود مصدر للعدوى وذلك عن طريق فحص العاملين الآخرين والنزلاء المخالطين وعزلهم.

– يجب التعاون مع وزارة الصحة في عملية رصد الحالات المخالطة للحالة مؤكدة لكي يتم تطبيق إجراءات التقصي الوبائي والحجر الصحي عليها وفقاً للإجراءات المتبعة من فريق الصحة العامة.

• في حال وجود سكن للعاملين، فيفضل تجهيز غرف عزل للحالات المشتبه بها مقر السكن المخصص لهم لكي يتم عزلهم فيها حتى يتم التواصل معهم من قبل الجهات المختصة. (يرجي مراجعة دليل الاشتراطات الصحية لمساكن العمال لمكافحة مرض كوفيد-19)

التواصل • التأكد من المحتوى التوعوي وأنه مطابق لما هو منشور عن طريق موقع وزارة الصحة أو مركز الوقاية من الامراض ومكافحتها

• نشر وسائط التوعية كالملصقات والمنشورات التوعوية في مناطق التجمع في والصالات والمواقع الرسمية لها لحث العاملين ومقدمي الخدمة على غسل الأيدي واتباع آداب السعال والعطاس بلغة مقدمي الخدمة من العناية الشخصية والرعاية الصحية.

• توعية العاملين بالإجراءات الوقائية من الأمراض التنفسية نظريًا وعمليًا وحثهم على اتباعها.

• محاربة الإشاعات والمعلومات الخاطئة عن طريق الأقسام الصحية بالدور الاجتماعية وحث العاملين للتقيد والرجوع إلى مصادر المعلومات المعتمدة المذكورة آنفا.

• توعية الكادر الصحي بآليات الإبلاغ وكيفية التعامل مع المستفيدين والعاملين الذين يعانون من أعراض تنفسية.

• نشر ثقافة استخدام عبوات المطهر الكحولي للأيدي خلال أوقات العمل بطريقة صحيحة بين العاملين وتوزيع المعقمات ووضعها في أماكن بارزة والتأكد من توفر صابون الأيدي في دورات المياه وفي مناطق التجمع ومناطق العمل.

• يفضل إنشاء قنوات تواصل للقائمين على تقديم خدمات الأطعمة للإبلاغ عن أي خرق للاشتراطات والإبلاغ عن المخالفات والعمل على تجنبها.

التنفيذ • توعية العاملين للإبلاغ عن ظهور أي اعراض تنفسية او ارتفاع حرارة لديهم او لدى المستفيدين وإبلاغ القسم الطبي ويقوم القسم الطبي بالإبلاغ عن أي مرض معدي حسب السياسات المتبعة في نظام الإبلاغ عن الأمراض المعدية.

بروتوكولات الأعمال الإدارية والمكتبية

قبل دخول مقر العمل • التقييم الذاتي المخاطر الصحية من خلال تطبيق “موعد” المقدم من وزارة الصحة لمن تظهر عليهم أي اعراض او اشتباه

• عدم السماح للموظفين المعرضين لخطر الإصابة (حسب التعريف المرفق في الملحق رقم1) بالحضور للعمل، وإلزامهم بالعمل من المنزل

• في حال وجود مراجعين في الجهة، يجب الالتزام بلبس الكمامات القماشية أو ما يغطي الأنف والفم لجميع المراجعين وإدخال عدد معين في نفس الوقت بحسب المساحة المخصصة للمراجعين (مراجع لكل 10 متر مربع)، كذلك عمل مسافة آمنة للجلوس بين المراجعين

التنقل من أجل العمل • اتباع البروتوكولات الاجتماعية وبروتوكولات قطاع النقل

في مقر العمل • تمنع المصافحة.

• إعادة تنظيم مساحة المكاتب وضمان التباعد الجسدي بين الموظفين واستخدام الفواصل حيثما أمكن ذلك

• استخدام بوابات منفصلة لدخول الموظفين وخروجهم ان أمكن

• قياس درجة حرارة الموظفين وعدم السماح لأي شخص تزيد درجة حرارته عن [38 درجة مئوية] بالدخول

• تطبيق سياسة “ساعات العمل المرنة” على جميع الموظفين (مثل: وقت بدء العمل بين الساعة 07:30 و09:30) إذا أمكن.

• استخدام الملصقات الأرضية لبيان المسافة الآمنة الواجب تركها بين الأشخاص في طوابير الانتظار عند المداخل والمخارج

• يجب على جميع الموظفين ارتداء كمامات الوجه القماشية عند دخول مقر العمل ويجب التأكد من استخدامها طوال فترة وجودهم في الأماكن العامة في المقر.

• منع الانتقال بين مناطق العمل المختلفة في المكتب دون تطهير

• تنظيف وتطهير كافة المناطق الحيوية والأسطح والأدوات المشتركة جيدًا وعلى نحو متكرر وفق جدول واضح وعلى مرأى من الجميع (مرة يوميًا على الأقل)

• تقليل الطاقة الاستيعابية لمساحات العمل وإعادة تنظيمها وفقًا لذلك [المسافة بين كل موظف والآخر متر ونصف الى مترين)

• الاعتماد على الاجتماعات الرقمية قدر الامكان، وفي حال الحاجة للاجتماعات الحضورية، يجب التقييد بالتباعد بين الاشخاص (متر ونصف الى مترين).

• استخدام الاكواب الورقية او الشخصية للمشروبات.

• استخدام سلالم مخصصه للنزول وسلالم اخرى مخصصه للصعود إن أمكن

الأماكن العامة • إنفاذ التباعد الجسدي من خلال استخدام الملصقات الأرضية والفواصل.

• تقفل صالات الاكل الجماعي والاستراحة وحاضنات الأطفال في المرافق الحكومية.

• الصلاة على السجادة الشخصية وارتداء الكمامة القماشية خلال صلاة الجماعة مع مراعاة إبقاء مسافة بين المصلين.

• تخصيص غرفة عزل في المبنى.

• تطهير الأماكن العامة بعد كل استخدام

الإبلاغ • إبلاغ السلطات المعنية في حال كانت درجة حرارة أحد الموظفين أعلى من [38 درجة مئوية] وإحالة الموظف إلى إحدى منشآت الرعاية الصحية (وفقًا لتعليمات السلطات المعنية)

• في حالة وجود إصابة إيجابية بمرض كوفيد-19 ينبغي الاتصال ب 937، و تفاصيل عزل المخالطين تترك لوزارة الصحة وبروتوكولاتها

التوعية وتنفيذ الأنظمة • تشجيع الموظفين على استخدام السلالم وتقليل استخدام المصاعد، حيثما أمكن ذلك

• وضع لافتات واضحة عند المداخل والأماكن العامة توضح البروتوكولات الوقائية للموظفين، وتشمل نقاط ومناطق الوقوف

• تعيين مدير بروتوكول للتأكد من اتباع البروتوكولات الموضوعة (مثل: مدير من إدارة الصحة والسلامة والبيئة)

• إطلاع الموظفين على ما ينتظرهم عند عودتهم إلى مقر العمل وتدريبهم على ذلك (مثل: ممارسات العمل الجديدة، والتنقل الآمن)

بروتوكولات المطاعم والمقاهي

أوقات العمل • يسمح بالأكل داخل المطاعم

• تكون ساعات استقبال العملاء في المطاعم المسموح العمل بها وفقا لساعات التجول المعلنة، ويسمح لهذه المطاعم بالعمل في أوقات الحظر من خلال تطبيقات التوصيل، او عن طريق الاسطول الخاص بها حتى 12ص.

• منع. تقديم المعسل والشيشة

• إغلاق أماكن العاب الأطفال

النظافة والصحة • يجب أن يرتدي الشخص كمامة قماشية او ما يغطي الأنف والفم في أي وقت داخل مرافق تقديم الأطعمة أو المشروبات، إلا إذا كان الشخص يتناول الطعام أو الشراب في المكان المخصص لذلك.

• يجب توفير مطهرات اليد الكحولية في أي مكان مخصص لتقديم الطعام على مرأى واضح ويكون سهل الوصول لها.

• التأكيد على غسل اليدين بشكل روتيني ومتكرر لمدة أربعين ثانية في كل مرة على الأقل أثناء نوبات العمل اما باستخدام الماء أو باستخدام مطهر الايدي الكحولي لمدة لا تقل عن عشرين ثانية في حال عدم توفر الماء والصابون خصوصا في الأوقات التالية:

o قبل البدء بتجهيز الطعام وتحضيره

o قبل تقديم الطعام للزبائن

o بعد استخدام الحمام

o بعد ملامسة سوائل الجسم وإفرازاته

o بعد الاتصال المباشر بالملامسة مع زملاء العمل أو العملاء

o بعد ملامسة الأشياء التي يحتمل أن تكون ملوثة (مثل القفازات والملابس والأقنعة والنفايات)

o فور إزالة القفازات أو الأقنعة مباشرة.

• استخدم ماسحات الباركود عن طريق الهواتف المحمولة في القائمة للحصول على قوائم الطلبات لتقليل لمسها من قبل العملاء.

• منع استخدام قوائم الأطعمة متعددة الاستخدام (سواء البلاستيكية او الورقية او شاشات اللمس الإلكترونية) واستبدالها بالقائمة ذات الاستخدام الواحد.

• يفضل استخدام الصحون والأكواب وأدوات الأكل الأخرى ذات الاستخدام الواحد في حال تقديم الطعام، أو تنظيف الأواني بشكل جيد والحرص على تطهيرها بمطهر معتمد وتجفيفها قبل إعادة استخدامها لتقديم أو طبخ الطعام.

• القيام بتعقيم الأشياء التي يكثر لمسها من الأشخاص (مثل مقابض الأبواب، وصنابير المياه، والمقاعد العامة، وما إلى ذلك)، ثم تبني حلول تحد من التلامس قدر الإمكان (كجعلها تعمل عن طريق الاستشعار او استبدالها بطرق لا يتطلب فيها تلامس مباشر).

• إزالة الاغطية القماشية على الطاولات واستبدالها بطاولات يسهل تنظيفها بعد كل استخدام.

• يجب الالتزام بتطهير الأسطح البيئية بشكل متكرر بمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء (هيبوكلوريت الصوديوم مثل مطهر الكلور أو ما شابه).

• القيام أولا بتنظيف الاسطح عن طريق إزالة الأوساخ التنظيف بالفرشاة ثم استخدام الماء والصابون أو المنظفات

• توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين مثل الكمامات القماشية أو ما يغطي الأنف والفم وشبكات الشعر ولباس الواقي للجسم ذات الاستخدام الواحد.

• ينبغي للعاملين الذين يعملون في الأقسام عالية الخطورة كالطهي والطبخ وإنتاج الأغذية وتجهيز المشروبات بلبس أدوات الوقاية الشخصية بشكل روتيني ويتم تغيرها بشكل مستمر.

• يجب تحضير محاليل المطهرات واستخدامها وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة، بما في ذلك التعليمات والارشادات لضمان سلامة وصحة عمال التطهير، واستخدام أدوات الوقاية الشخصية، وتجنب خلط المطهرات الكيميائية المختلفة مع بعضها.

• يجب التأكد من أن يكون مطهر الأيدي يحتوي على 60-80% من الكحول وموافقًا للاشتراطات من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

• يجب توزيع المناديل الورقية ووضعها في أماكن بارزة.

• تنظيف وتطهير دورات المياه بشكل دوري يومياً ويفضل أن يكون كل ساعتين مع الحرص على التهوية الجيدة وتقليل درجة الحرارة فيها. مع الاحتفاظ بسجل خاص بها.

• يفضل تزويد الحمامات ودورات المياه بصنابير تعمل ذاتيا لتجنب انتقال العدوى عن طريق اللمس.

• يجب تغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية وخاصة المكيفات بشكل دوري.

• يفضل وجود سلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمس ويجب التخلص من النفايات بشكل مستمر.

التباعد الاجتماعي والعمل عن بعد • تنظيم أعداد العملاء المسموح بدخولهم للمطعم أو المقاهي بحيث يتم دائماً الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي (متر ونصف الى مترين) بين كل عميل في الأوضاع الطبيعية للمكان في أي وقت يما يضمن تطبيق التباعد الاجتماعي.

• وضع ألية لإدارة قائمة الانتظار بحيث تمنع تكدس العملاء عند مدخل المطاعم او المقاهي أو أماكن الانتظار عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الالكترونية أو التلفون والانتظار في السيارة.

• لا يزيد عدد الجالسين على الطاولة الواحدة عن أربعة الا إن كانوا من عائلة واحدة

• إعادة توزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية بما يضمن تطبيق التباعد الاجتماعي او وضع فاصل بين عمال الأغذية الذين يواجهوا بعضهم البعض.

• تقليل عدد الموظفين في منطقة تحضير الطعام ومنع التكدس للعاملين.

• القيام بتنظيم عمل الموظفين في مجموعات أو فرق عمل على شكل مناوبات لتقليل التواصل المباشر بين المجموعات.

• منع التزاحم عند الحمامات ومغاسل الوضوء وذلك بوضع الملصقات الأرضية أو تعطيل استخدام عدد من الحمامات أو المغاسل بحيث تضمن مسافة آمنة بمقدار متر ونصف الى مترين بين كل شخص وآخر.

• منع التزاحم والتدافع عند المداخل والمخارج.

• يجب منع التزاحم عند السلالم الكهربائية والعادية ووضع ملصقات أرضية تضمن التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف الى مترين.

• يجب ترتيب الطاولات المتوفرة للاستخدام من قبل العملاء داخل أماكن تقديم الطعام أو الشراب بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن متر ونصف الى مترين بين كل طاولة أو القيام بوضع حاجز فعال بين كل طاولة وأخرى

• يجب تقليل الطاقة الاستيعابية للمصاعد ووضع ملصقات أرضية لضمان التباعد الاجتماعي بما يضمن مسافة متر ونصف الى مترين على الأقل بين الأفراد

مراقبة الأعراض • عمل نقطة فحص عند جميع المداخل تتضمن قياس درجة الحرارة بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء

• تدريب المسؤولين في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة.

• قياس درجة الحرارة لجميع القائمين على تقديم خدمات الأطعمة والمشروبات للمجتمع وجميع العمال يومياً قبل بداية فترة العمل وتسجيل درجة الحرارة وبيانات التواصل وحفظها في سجل مخصص.

• قياس درجة الحرارة للعملاء قبل السماح لهم بدخول المطعم أو المقهى.

• عدم تمكين أي شخص من القائمين على تقديم خدمات الأطعمة والمشروبات، في حال كان لديه أعراض مشابهه للإنفلونزا (سخونة، سعال، سيلان الأنف، احتقان الحلق) من العمل أو دخول المنشأة حتى زوال الأعراض حسب تقرير الطبيب المعالج.

• منع العملاء الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية من دخول المطعم أو المقهى.

• في حال وجود سكن للعاملين، فيفضل تجهيز غرفة عزل للحالات المشتبه بها من القائمين على تقديم خدمات الأطعمة في مقر السكن المخصص لهم لكي يتم عزلهم فيها حتى يتم التواصل معهم من قبل الجهات المختصة. (يرجي مراجعة دليل الاشتراطات الصحية لمساكن العمال لمكافحة مرض كوفيد-19) 3

• يفضل إنشاء قنوات تواصل للقائمين على تقديم خدمات الأطعمة للإبلاغ عن أي خرق للاشتراطات والإبلاغ عن المخالفات والعمل على تجنبها.

الابلاغ • الإبلاغ عن الحالات التي تظهر بين العاملين ممن لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) ويشتبه بإصابتهم بمرض كوفيد-19 ويجب منعهم من دخول المنشأة وتحديد البيانات وأرقام التواصل للحالات والاتصال فوراً على 937 لمعرفة التوجيهات المطلوبة لإحالتهم للمستشفى.

• في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين يجب تطبيق البروتوكولات المعتمدة من مركز وقاية ووزارة الصحة.

التواصل • وضع لافتات عند مدخل المطاعم والمقاهي لمطالبة العملاء بعدم دخول المكان إذا كانت لديهم أعراض تنفسية شبيهة بمرض كوفيد-19.

التنفيذ • يجب أن يتم توعية العاملين والقائمين على تقديم خدمات الأطعمة والمشروبات للمجتمع عن أعراض المرض ووسائل انتقال المرض وخطورته وتوعيتهم بتجنب الذهاب للعمل في حال ظهور أي اعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) أو ارتفاع في درجة الحرارة.

• توعية العاملين والقائمين على تقديم خدمات الأطعمة بضرورة الإفصاح عن ظهور أي أعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) أو ارتفاع في درجة الحرارة وذلك بالاتصال بالرقم 937 واتباع إرشادات العزل المنزلي.

• نشر المنشورات التوعوية في جميع المطاعم والمقاهي في أماكن بارزة ويفضل أن تكون مكتوبة بلغات مختلفة وأن تتضمن ما يلي:

o طرق انتشار المرض والوقاية منه.

o التوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين وحثهم على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية.

o اتباع آداب العطاس والسعال (استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع).

o التنبيه المستمر بأهمية الالتزام بإتباع إرشادات السلامة والحماية من المرض والحد من التكدس في المنشأة من العملاء.

o توعية وحث العملاء من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على البقاء في البيت وتأجيل زيارة المطاعم والمقاهي.

o يفضل وضع لوحة تتضمن بيان بالأفعال المخالفة وطريقة الإبلاغ عنها.

o تعيين مسؤولين عن تنظيم عملية استخدام المصاعد والسلالم.

بروتوكولات التوصيل المنزلي

اشتراطات مندوبي التوصيل • وجود شهادة صحية.

• بطاقة تعريفية.

• لبس الكمامات القماشية أو ما يغطي الأنف والفم أثناء عملية التسليم.

• التأكيد على نظافة السيارات ونظافة السائقين ومظهرهم العام.

• فحص (الحرارة) لجميع مندوبي التوصيل بشكل يومي.

• التوقف عن مباشرة المندوب للتوصيل في حالة ظهور أي أعراض مرضية عليه.

• إلزام المندوبين بالاستمرار في غسل اليدين او استخدام المعقمات قبل وأثناء وبعد عملية استلام وتسليم الطلبات.

الاشتراطات المطلوبة من المنشأة الغذائية • تعقيم الأدوات المستخدمة في عملية التوصيل بعد كل عملية (الحقيبة المستخدمة في التوصيل، جهاز مدى، وغيرها).

• فصل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية مختلفة الخصائص بعضها عن بعض.

• تقديم المشروبات بعلب بدلاً من الكاسات.

• تغليف الطلب كاملاً تغليفاً محكماً، ووضع لاصق (Seal) محكم الغلق على الطلب.

اشتراطات التسليم للمستهلك: • منع المصافحة عند تسليم الطلبات.

• أن لا يقبل العميل الطلب في حالة عدم وجود اللاصق، أو ظهر أنه مفتوح.

• تشجيع الطرق الالكترونية في السداد وتوضيح ذلك للعملاء قبل إتمام الطلب.

• يتخلص المستهلك من كيس التغليف بطريقة صحية وآمنة مباشرة.

بروتوكولات العمالة المنزلية (بنظام الساعة)

النظافة والصحة • يجب على العاملين ارتداء الكمامات القماشية أو ما يغطي الأنف والفم قبل بداية العمل

• يجب عليهم الالتزام بغسل اليدين بشكل متكرر وخاصة قبل بداية العمل وبعد نهايته لمدة لا تقل عن 40 ثانية، أو تطهير اليدين بمطهر الأيدي لمدة لا تقل عن 20 ثانية في حال عدم توفر الماء والصابون

• يجب على العاملين الاهتمام بالنظافة الشخصية

• يجب غسل الملابس مباشرة بعد انتهاء فترة العمل وتخصيص ملابس خاصة بالعمل لا تستخدم للنوم أو الأعمال الأخرى

• يجب على الشركة المشغلة تزويد العاملة بالكمامة ومطهر الأيدي قبل بداية العمل

• يجب تطهير باصات النقل الخاصة بالعاملين بشكل يومي قبل وبعد انتقالهم إلى مقر عملهم

• يجب على الشركة المشغلة تطبيق الاشتراطات الصحية فيما يخص سكن العاملين (يرجى الرجوع لدليل الاشتراطات الصحية لسكن العمال الصادر من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)

• يجب على الشركة المشغلة قياس درجة الحرارة بشكل يومي والسؤال عن الأعراض الأخرى مثل الكحة والسعال وتسجيل ذلك في سجل خاص وبشكل يومي

• يجب تخصيص سجل يومي لعدد ومكان الزيارات التي قام بها كل العاملين وأسم السائق لكي يتم الرجوع لها في حالة التقصي الوبائي

التباعد الجسدي والعمل عن بعد • يفضل تقليص ساعات العمل لتقليل الاحتكاك بالأشخاص الأخرين

• يفضل تقليل تنقل العاملين بين أكثر من بيت في اليوم وحصرها لأقل عدد ممكن

• يفضل تخصيص كل عامل/ة للعمل في مناطق أو منازل محددة لتقليل فرصة نقل العدوى

• يجب على العاملين تقليل الاحتكاك مع أهل المنزل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ويفضل تخصيص عملها لمناطق محددة في المنزل مثل المطبخ ودورات المياه إن أمكن

• يجب على العاملين تغيير القفازات إذا تم استخدامها وغسل اليدين أو تطهيرها قبل الانتقال للعمل في منزل آخر

• يجب تقليل الطاقة الاستيعابية للباصات بحيث ييتم إخلاء بعض المقاعد بما يضمن التباعد الاجتماعي بين العاملات (يرجى الرجوع لدليل الاشتراطات الصحية فيما يخص الحافلات)

• يجب منع زيارة العاملين للمنزل إذا كان هناك أشخاص معرضون للإصابة بخطر كوفيد-19 في المنزل مثل كبار السن والمصابون بالأمراض التنفسية المزمنة.

مراقبة الاعراض • يجب على العاملين الإفصاح عن أي أعراض مثل الحمى، السعال أو ضيق في التنفس

• يجب على العميل تعبئة نموذج الإفصاح عن أعراض كوفيد-19 وسلامة المنزل

الابلاغ • يجب تخصيص غرفة في سكن العاملين تتوفر فيه شروط العزل المنزلي للحالات التي يشتبه بإصابتها كوفيد-19 إلى ان يتم نقلها إلى المستشفى

• في حال تسجيل حالة مؤكدة بين العاملين:

• يجب تحديد المخالطين للحالة من العاملين في السكن أو موظفي الشركة مثل السواقين وكذلك يجب تحديد المنازل التي قامت العاملة بزيارتها لمعرفة المخالطين للحالة والتعاون مع وزارة الصحة في ذلك

• عند قيام أحد العملاء بحجز عامل/ة يجب السؤال عن عدد أفراد الأسرة وأخذ بياناتهم والسؤال عن أعراض مرض كوفيد-19 أو ما إذا كانت هناك حالة مؤكدة في المنزل أو تحت العزل

• ويجب إعادة سؤال افراد العائلة مرة أخرى في نفس يوم الزيارة لمنع انتقال العدوى وتسهيل عملية التقصي فيما بعد

التواصل • يجب توعية العاملين عن مرض كوفيد-19 من خلال المصادر الرسمية وذلك عن طريق توعيتهم بالتالي:

o ماهية المرض وطرق انتقاله

o كيفية الوقاية منه وذلك بتوعيتهم على طريقة غسل اليدين وتطهيرها وطريقة استخدام الكمامة وغيرها من وسائل الحماية وكذل توعيتهم عن آداب العطاس

o يجب توعيتهم أيضا عن أعراض المرض وضرورة الإفصاح عنها

o يجب نشر الملصقات التوعوية في سكن العاملات وفي باصات النقل الخاصة بهم

التنفيذ • يجب تخصيص مشرفين للتأكد من تنفيذ البروتوكول الخاص بالعاملات والتأكد من توفر جميع الاشتراطات في السكن وسائل النقل وتخصيص مشرفين لتوعية وتدريب العاملات على الوقاية من المرض

ملحق١: الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة

الضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل خلال جائحة كوفيد 19 ترفق بتقرير طبي

التوصيف العامل الصحي

– من تجاوزت أعمارهم 65 عاما

لمن تم تنويمه في المستشفى مرة واحدة على الأقل في الستة أشهر الماضية. أمراض الرئة المزمنة، أو الربو الشديد

1. قصور في عضلة القلب.

2. أمراض الشرايين التاجية مع وجود إصابة قلبية واحدة على الأقل خلال السنة الماضية. الأمراض القلبية المزمنة

– نقص المناعة الوراثي

1. مرض نقص المناعة المكتسب

2. استخدام أدوية مثبطة للمناعة.

3. استخدام عقارات علاج السرطان. نقص المناعة المكتسب

مؤشر كتلة الجسم>40 كلغ/م2 السمنة المفرطة

1.

1. مرض السكري غير المنضبط والذي استدعى التنويم مرة واحدة على الأقل خلال الستة أشهر الماضية

2. مرض ارتفاع ضغط الدم والذي استدعى التنويم مرة واحدة على الأقل خلال الستة أشهر الماضية

3. الفشل الكلوي (غسيل كلوي)

4. تليف الكبد.

