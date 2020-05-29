بالصور.. «موارد الرياض» تواصل الحملات الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملات وجولات رقابية بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك، بمشاركة وزارات، «الصحة، التجارة، والشؤون البلدية والقروية، الصناعة والثروة المعدنية»، وأمانة منطقة الرياض والضبط الميداني والدفاع المدني والشرطة، خلال الشهرين الماضيين.

واستهدفت الحملات متابعة المنشآت والأسواق التموينية ومستودعات بيع الكمامات والمعقمات والصيدليات والمعامل والمصانع والمناطق العشوائية والمباني والمزارع؛ للتأكد من تطبيق الضوابط وشروط الوقاية وتلافي المخالفات.

كما استهدفت الجولات الميدانية التي نفذتها المكاتب بمشاركة «لجنة متابعة مساكن العمال» الكثير من مجمعات إسكان العمالة الوافدة في الأحياء؛ للتأكد من إتباع الشروط الوقائية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وأسفرت الحملات عن ضبط مجموعة مخالفات لنظام العمل والإقامة ومخالفات أخرى تخص الجهات الشريكة وتم اتخاذ اللازم حسب الاختصاص لكل جهة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض الدكتور يوسف السيالي أن الحملات المشتركة مستمرة كجزء من المسؤولية المناطة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الشريكة للوقوف مع الدولة في التصدي لكل ما يضر بالوطن والمواطن وللتحقق من التزام أصحاب المحال بالقرارات المنظمة لسوق العمل مؤكدًا عدم التهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانوا شركات ومؤسسات أو أفرادًا.

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