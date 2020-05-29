«أمانة الرياض» تعلن مسابقة لتطوير موقع «جبل أبومخزوق» مقابل جائزة سخية

تستهدف حلولًا لإشكالات يعانيها الموقع التاريخي..
أعلنت أمانة منطقة الرياض، الجمعة، إطلاق مسابقة لتطوير موقع «جبل أبومخزوق»، باعتباره أحد برز الأماكن التاريخية في العاصمة، إضافة إلى موقعه الحيوي وحديقته التي تعد من أقدم الحدائق المشيدة في المدينة.
وفي بيان لها، قالت الأمانة: «إن المسابقة تهدف إلى تقديم دراسة مبدئية وحلول تصميميه معمارية وعمرانية لتطوير موقع الجبل؛ لدعم الخطة الاستراتيجية لأمانة منطقة الرياض في الجوانب المتعلقة بالمشاريع النوعية».
وأوضحت الأمانة، أن المسابقة تركز على المحافظة للقيمة التاريخية لجبل أبومخروق، وتطوير صناعة الفعاليات الترفيهية والثقافية؛ تماشيًّا مع رؤية 2030، وذلك عن طريق المشاريع التطويرية والتوسعات الحاصلة في الوقت الحالي.
وأضافت الأمانة: تهدف المسابقة أيضًا، إلى حل إشكالات الموقع الحالية المتعلقة بـ(الحركة الرأسية والأفقية، والمسطحات الخضراء، وأماكن الترفيه، وكذلك المواقف والخدمات العامة، والمساحات التأجيرية، وحركة المشاة والنقل العام، إضافة إلى إشكالات المساحات الخارجية والأراضي غير المستغلة ضمن الموقع).
ولفتت الأمانة إلى أن المسابقة تشمل: (تقديم الحلول و التصاميم الحضرية والمستدامة)، وفتح المجال أمام الجهات ذات الاختصاص لطرح أفكارها مقابل جائزة سخية لهذه المسابقة.
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