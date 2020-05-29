«الغذاء والدواء» توضح نتائج تحليل مستحضرات تحتوي على مادة «ميتفورمين»

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، بيانًا توضيحيًا حول المستحضرات الدوائية التي تحتوي على مادة «ميتفورمين»، المحتمل أن تكون سببًا في الإصابة بالسرطان.

وقال البيان: قامت الهيئة منذ وقتٍ مُبكر بإجراء عمليات التحقق المُتبَعة؛ لضمان جودة وسلامة المستحضرات الدوائية المُسوّقة، من خلال تحليل عدد من المستحضرات التي تحتوي على المادة الفعالة «Metformin»، وتُباع في السوق السعودية.

وأضافت الهيئة في البيان: جاء ذلك بناءً على ما رُصد حول وجود خلل في جودة بعض المستحضرات المحتوية على تلك المادة، يتمثل في تلوثها بالشوائب الكيميائية المعروفة بـ« NDMA»، والتي تُعد ضمن المواد التي يحتمل أن تكون مواد مُسرطنة؛ في حال التعرض لها بكميات أكثر من الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي لفترات طويلة جدًا.

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وتابعت الهيئة: حتى تاريخ إعداد هذا البيان، تم الانتهاء من تحليل عدد من المستحضرات التي ثبت عدم تلوثها بشوائب «NDMA»، أو كانت نسبة الشوائب بها في الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي.

وأكدت الهيئة، استمرارها في إجراء التحليلات اللازمة للمستحضرات الدوائية التي تحتوي على المادة نفسها، وستقوم بالنشر الفوري والإعلان عن نتائج تحليل هذه المستحضرات؛ سواءً التي يثبت عدم تلوثها بتلك الشوائب، أو التي يثبت تلوثها وتسحب.

ودعت الهيئة أفراد المجتمع والممارسين الصحيين، إلى إبلاغ المركز الوطني للتيقظ عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية، أو حدوث خلل في جودتها عن طريق التواصل مع الرقم الموحد: (19999)، أو البريد الالكتروني ([email protected])، أو الرابط :