2950 جامعًا ومسجدًا تكمل جاهزيتها لاستقبال المصلين في الباحة

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة تجهيز أكثر من 2950 جامعًا ومسجدًا في مدينة الباحة ومحافظاتها والمراكز والهجر التابعة لها.

وواصلت فرق العمل أعمال التنظيف والتعقيم بالجوامع والمساجد وساحاتها ومواقف السيارات فيها، مع اتخاذ الإجراءات التباعدية والاحترازية بين المصليين التي جرى تنفيذها؛ امتثالاً لما أقرّته الحكومة بإعادة استئناف الصلاة في المساجد وعودة الحياة الطبيعية لها.

وأوضح فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالباحة أنه جرى استكمال كل المتطلبات الاحترازية والوقائية والتأكد من جاهزية الجوامع والمساجد لاستقبال للمصلين، مشدداً على أئمة الجوامع والمساجد بمتابعة كامل الإجراءات المتخذة لسلامة المصلين وعدم التهاون في تطبيق تعليمات الجهات ذات العلاقة.

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