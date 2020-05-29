لجنة «عمداء شؤون الطلاب بالجامعات السعودية» تعقد اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد

عقدت لجنة «عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة»، اجتماعها التحضيري الأول بتشكيلها الجديد، أول أمس الأربعاء.

وشارك في الاجتماع الذي عُقد «عن بُعد»، أعضاء اللجنة الجدد برئاسة الدكتور عبد الله بن منصور آل عضيد، ونائبه الدكتور بندر البقمي، والأمين العام الدكتور عثمان حكمي.

وناقش الحضور عددًا من الموضوعات المطروحة، ومنها: (استلام أمانة اللجنة من جامعة الملك عبد العزيز، والعمل على تطوير موقع اللجنة على الشبكة العنكبوتية، وإنشاء وتفعيل حسابات التواصل الاجتماعي للجنة)، إلى جانب «إعداد تقرير بالقرارات المنفذة والمعلقة».

وأوصى الحضور بـ«إعداد ونمذجة الإجراءات التنظيمية للاجتماعات، وتحديث اللائحة المنظمة لعمل اللجنة»؛ ليتم عرض نتائج ذلك في الاجتماع المقبل للجنة، والمزمع عقده في رحاب جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض، نهاية شهر صفر المقبل.

يُشار إلى أن «لجنة العمداء» بتشكيلها القديم، عقدت اجتماعها السادس عشر بمقر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة منتصف شهر رجب الماضي، برئاسة عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود الدكتور فهد القريني، وحضور عمداء شؤون الطلاب بالجامعات السعودية.

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وناقشت اللجنة السابقة، عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومن ضمنها انتخاب رئيس ونائب وأمين عام للجنة، وتحديد مقر للأمانة العامة في دورتها الجديدة.

وبعد التصويت، تم ترشيح كل من: عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد، الدكتور عبد الله بن منصور آل عضيد ليكون رئيسًا جديدًا، وعميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف الدكتور بندر البقمي نائبًا، والدكتور عثمان بن حكمي أمينًا عامًا، وكذلك اختيار جامعة جازان لتكون مقرًا لأمانة اللجنة.

تم اعتماد هذا التشكيل من نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي.

وقدم المرشحون للدورة الحالية شكرهم وتقديرهم لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي على دعمهم اللا محدود لفعاليات وبرامج اللجنة.

كما قدمت اللجنة شكرها وتقديرها لرئيس اللجنة السابق الدكتور فهد القريني، وأمينها العام الدكتور مسعود القحطاني لكل ما قدماه خلال الدورة السابقة من جهود مميزة وحثيثة، ساهمت في نجاح الفعاليات والبرامج المختلفة التي تشرف عليها اللجنة على مستوى الجامعات السعودية.