بالصور.. الجهات الأمنية بدومة الجندل تواصل تطبيق منع التجول

وسط التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات

واصلت الجهات الأمنية بمحافظة دومة الجندل، الجمعة، تطبيق أمر منع التجول؛ عبر الانتشار في مختلف الطرق والميادين والمداخل والمخارج؛ لتطبيق إجراءات الحد من انتشار فيروس « كورونا المستجد». والتقطت عدسة وكالة الأنباء السعودية « واس» بمنطقة الجوف، صور الطرقات والميادين الرئيسة بالمحافظة خلال أوقات منع التجول من الساعة 3 مساءً وحتى السادسة صباحا. Advertisements وظهرت الطرق خالية من حركة السيارات والمشاة باستثناء الجهات الحيوية المستثناة من المنع، والتي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين في منازلهم. وجسّدت هذه المشاهد التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية والوعي المجتمعي والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع. اقرأ أيضًا: وزارة الصحة: تسجيل 1581 إصابة جديدة بكورونا.. إجمالي الوفيات 458

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