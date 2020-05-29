أمانة المنطقة الشرقية تبدأ تطبيق حزمة إجراءات احترازية إضافية

بدأت أمانة المنطقة الشرقية أمس الخميس، جولات رقابية على المحلات والأسواق التجارية وأسواق التجزئة ومحلات بيع المواد الغذائية والمتاجر والمستودعات.

جاء ذلك لتنفيذ المرحلة الأولى من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ضمن خطط الأمانة المهمة خصوصًا مع بدء إجراءات العودة للحياة الطبيعية في المملكة.

ووفق «أمانة الشرقية»، تضمنت الإجراءات إلزام المنشآت بقياس درجة حرارة العملاء والعاملين عند المداخل قبل الدخول وعزل من ترتفع حرارته وإحالته للجهات المعنية، وإلزامهم بارتداء الكمامات قبل الدخول، وتطهير المنتجات بعد شرائها.

كما شملت الإجراءات منع اصطحاب أكثر من شخص واحد عند التسوق وعدم السماح بحضور الأشخاص المعرضين لخطر العدوى إلى المحال والأسواق التجارية، والالتزام بتطبيق احترازات التسليم مثل تفادي استخدام النقد قدر الإمكان، وتطبيق مسافة التباعد الجسدي داخل المركز التجاري وصناديق المحاسبة.

وتضمنت الإجراءات أيضًا، وضع الملصقات الأرضية لتنظيم الطوابير بالمتاجر وشرح آلية تطبيقها، ولوحة توضح الطاقة الاستيعابية للمحل، وتجهيز غرف للعزل، ولوحات تتضمن تعليمات إرشادية لتوعية العملاء والعاملين داخل المركز التجاري بالتعليمات الوقائية على أن تكون بعدة لغات.

وجرى التأكيد على عدم بقاء العملاء أكثر من ساعتين في المتجر وتعيين مدير برتوكول لتطبيق واتباع تطبيق الإجراءات الوقائية، وتوفير سجل خاص للعاملين بالمنشأة مدون به قياس درجات الحرارة لكل عامل يوميًا وضرورة وجود مسافة آمنة (مترين) بين العاملين قبل دخولهم ومباشرة العمل وتنظيم الدخول والخروج للزوار.

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واشتملت الإجراءات، التأكد من التزام العاملين بالتقيد بلبس الكمامات والقفازات والزي الموحد أثناء العمل، إضافة إلى اجراءات وقائية للمواد الغذائية تضمنت تطهير الشحنات الواردة قبل التخزين وتغطية البضائع المكشوفة وتنظيف وحدات التبريد وحاويات النقل.

فيما أُلزمت الأمانة، المتاجر والمستودعات بالحفاظ على مساقة التباعد الجسدي واستخدام طلاء الأرضيات عند السلالم المتحركة لضمان وجود مسافة ٦ درجات بين الأفراد وتحديد عدد الأشخاص عند استخدام المصاعد، وتطبيق إجراءات التعقيم في المنشأة وتطهير المرافق وجميع الأسطح وتطهير عربات وسلال التسوق وتوفير مطهر لليدين عند مداخل المحال.

ووفق الإجراءات الاحترازية، يتم التخلص من المواد التي يتشارك العاملون باستخدامها، وتعطيل كل ما يعمل باللمس من شاشات وحاويات النفايات، وتوفير سلال مهملات تعمل دون الحاجة للمس في مواقف السيارات، وتطهير الأرضيات والحرص على نظافتها التأكد من نظافة المنطقة المحيطة بالمنشأة.

وأكدت أمانة الشرقية، أن هذه الإجراءات بهدف تأمين صحة وسلامة المجتمع، وضمان أعلى مستويات الحماية لجميع أفراده، بمدن ومحافظات المنطقة؛ حيث تعمل الفرق الميدانية الرقابية لضمان تحقيق أعلى معدلات السلامة الغذائية والصحية للمواطن والمقيم.

وحرصت الأمانة، على تقديم معلومات توعوية تثقيفية عبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بها وتوزيع الملصقات التوعوية الارشادية، وعبر الشاشات الالكترونية الخاصة بها والمنتشرة في الشوارع والطرقات الرئيسية، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي متجر لا يطبق إجراءات الوقاية.

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