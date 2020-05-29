إصابة شخص بحادث مروري على طريق «شمران - المخواة»

الجهات المختصة باشرت الحادث

أصيب شخص في حادث مروري على طريق «شمران - المخواة»، فيما باشرت الجهات المعنية الحادث. وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، عبر «تويتر»، أسفر اصطدام مركبة وشاحنة على طريق «شمران - المخواة»، عن إصابة شخص، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. اقرأ أيضًا بالصور.. الجهات الأمنية تكثف جهودها بتطبيق أمر منع التجوُّل في الباحة

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