الأرصاد: أمطار رعدية في 3 مناطق غدًا السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة، غدًا السبت، على مرتفعات مناطق «جازان، عسير، الباحة».

ووفق بيان للهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، كما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، وأجزاء من مناطق «الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض»، ويمتد تأثيرها إلى منطقة نجران.

فيما يشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية، شمالية غربية إلى شمالية سرعة 25-48 كم/ساعة، ارتفاع الموج، من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي والأوسط وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

يشهد الخليج العربي رياحا سطحية، شمالية غربية الى غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا السبت، بمختلف المناطق:

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