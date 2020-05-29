هيئة تقويم التعليم: 25 ألف طالب أدوا الاختبار التحصيلي عن بُعد من منازلهم

بأول أيام تجريبه
قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب، إن 25 ألف طالب أدوا الاختبار التحصيلي التجريبي عن بُعد.
وذكرت الهيئة، عبر حسابها «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر» أن الطلاب المذكورين تمكنوا من أداء الاختبار التحصيلي التجريبي عن بعد من منازلهم، بأول أيام تجريب نظام الاختبار المستمر حتى ١١ شوال، وموعد اليوم مستمر إلى الساعة 12 مساءً.
وأكدت الهيئة، استمرار دعم الطلبة عبر قنواتها الإلكترونية.
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