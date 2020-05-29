القبض على شخص ارتكب جرائم سطو على 7 مراكز تجارية و33 صيدلية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخص تورط بمحاولات السرقة من أجهزة الصراف الآلي، وارتكاب جرائم سطو على الصيدليات والمراكز التجارية، والاستيلاء على المبالغ المالية منها، وتم ضبطه متلبساً أثناء قيامه بتكسير إحدى غرف الصراف الآلي، بحي الجزيرة شرق العاصمة الرياض، وهو مواطن (في العقد الرابع من العمر)، وقد أقر بالسرقة من 7 مراكز تجارية و33 صيدلية منها 6 صيدليات خارج منطقة الرياض، وبلغت مسروقاته 280 ألف ريال، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.



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