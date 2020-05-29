، بالصور .. 100 متطوع في مبادرة "لنعود مطمئنين" لتهيئة مساجد بالأحساء ،

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انطلقت اليوم مبادرة "لنعود مطمئنين" التي تستهدف مساجد مدينة العيون تحت إشراف فريق العيون التطوعي ومشاركة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعيون ولجنة التنمية الاجتماعية بالعيون ومجموعة فينا خير التطوعية وبتعاون من إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء.
وتأتي المبادرة بعد التوجيه بفتح المساجد حيث يشارك أكثر من ١٠٠ متطوع من مختلف الجهات بالمساهمة في تهيئة وتعقيم أكثر من ٦٠ مسجداً وجامعاً في مختلف أحياء العيون.
وأكد قائد فريق العيون التطوعي سعد بن حمد العيد عن اعتزاز الجميع بهذه المشاركة الخيّرة التي تحمل الكثير من الأهداف السامية مثمناً للقيادة الرشيدة العطاءات المباركة ولكافة المواطنين والمقيمين تعاونهم والتزامهم في جائحة كورونا.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعيون الشيخ صالح الكليب إن القاصي والداني شهد ما قامت وتقوم به المملكة العربية السعودية من جهود إنسانية جبارة واحترافية عالية في إدارة الأزمة، مما كان له كبير الأثر في مواجهة الجائحة والعودة التدريجية للحياة الطبيعية وبالأخص عودة المساجد.
بالصور .. 100 متطوع في مبادرة "لنعود مطمئنين" لتهيئة مساجد بالأحساءحامد العلي الخليج 365 2020-05-29
انطلقت اليوم مبادرة "لنعود مطمئنين" التي تستهدف مساجد مدينة العيون تحت إشراف فريق العيون التطوعي ومشاركة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعيون ولجنة التنمية الاجتماعية بالعيون ومجموعة فينا خير التطوعية وبتعاون من إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء.
وتأتي المبادرة بعد التوجيه بفتح المساجد حيث يشارك أكثر من ١٠٠ متطوع من مختلف الجهات بالمساهمة في تهيئة وتعقيم أكثر من ٦٠ مسجداً وجامعاً في مختلف أحياء العيون.
وأكد قائد فريق العيون التطوعي سعد بن حمد العيد عن اعتزاز الجميع بهذه المشاركة الخيّرة التي تحمل الكثير من الأهداف السامية مثمناً للقيادة الرشيدة العطاءات المباركة ولكافة المواطنين والمقيمين تعاونهم والتزامهم في جائحة كورونا.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعيون الشيخ صالح الكليب إن القاصي والداني شهد ما قامت وتقوم به المملكة العربية السعودية من جهود إنسانية جبارة واحترافية عالية في إدارة الأزمة، مما كان له كبير الأثر في مواجهة الجائحة والعودة التدريجية للحياة الطبيعية وبالأخص عودة المساجد.
29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
09:50 PM
لتعقيم أكثر من ٦٠ مسجداً وجامعاً في مختلف أحياء العيون
انطلقت اليوم مبادرة "لنعود مطمئنين" التي تستهدف مساجد مدينة العيون تحت إشراف فريق العيون التطوعي ومشاركة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعيون ولجنة التنمية الاجتماعية بالعيون ومجموعة فينا خير التطوعية وبتعاون من إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء.
وتأتي المبادرة بعد التوجيه بفتح المساجد حيث يشارك أكثر من ١٠٠ متطوع من مختلف الجهات بالمساهمة في تهيئة وتعقيم أكثر من ٦٠ مسجداً وجامعاً في مختلف أحياء العيون.
وأكد قائد فريق العيون التطوعي سعد بن حمد العيد عن اعتزاز الجميع بهذه المشاركة الخيّرة التي تحمل الكثير من الأهداف السامية مثمناً للقيادة الرشيدة العطاءات المباركة ولكافة المواطنين والمقيمين تعاونهم والتزامهم في جائحة كورونا.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعيون الشيخ صالح الكليب إن القاصي والداني شهد ما قامت وتقوم به المملكة العربية السعودية من جهود إنسانية جبارة واحترافية عالية في إدارة الأزمة، مما كان له كبير الأثر في مواجهة الجائحة والعودة التدريجية للحياة الطبيعية وبالأخص عودة المساجد.
، بالصور .. 100 متطوع في مبادرة "لنعود مطمئنين" لتهيئة مساجد بالأحساء ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.