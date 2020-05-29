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بادرت جمعية الإرشاد النفسي والأسري بمدينة جدة بتقديم مبادرة "عساكم من عواده" والتي تستهدف أطفال الأيتام لبعض دور مدينة جدة، وذلك من خلال مسابقة ترفيهية ثقافية عن بعد خلال أول 3 ليال من عيد الفطر المبارك، والتي كانت تحت شعار " عساكم من عواده".
وتأتي هذه المبادرة في ظل الظروف التي يشهدها العالم خلال فترة تفشي فايروس كورونا (COVID 19)، والتي على إثرها تم فرض حظر التجول في كافة أنحاء المملكة حفاظاً على سلامة المواطنين والحد من تفشي الفايروس.
وتستهدف المبادرة خلق جو من الترفيه للأطفال ومشاركتهم فرحة العيد عبر تقديم العديد من الفقرات المميزة مثل المسابقات الحركية وإلقاء الأناشيد مع الأطفال والمجسات الحجازية مع المنشد فيصل لبان وحكواتي الحجاز خالد زيني ومشاركة الفنان محمد العيسى وغيرهم.
وقدم الحفل الإعلامي في قناة mbc د.مشاري بن سليّم ومدير العلاقات العامة في جمعية الإرشاد النفسي والأسري.جمعية الإرشاد الأسري والنفسي جدة
29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441 09:30 PM
لخلق جو من الترفيه ومشاركتهم فرحة العيد
بادرت جمعية الإرشاد النفسي والأسري بمدينة جدة بتقديم مبادرة "عساكم من عواده" والتي تستهدف أطفال الأيتام لبعض دور مدينة جدة، وذلك من خلال مسابقة ترفيهية ثقافية عن بعد خلال أول 3 ليال من عيد الفطر المبارك، والتي كانت تحت شعار " عساكم من عواده".
وتأتي هذه المبادرة في ظل الظروف التي يشهدها العالم خلال فترة تفشي فايروس كورونا (COVID 19)، والتي على إثرها تم فرض حظر التجول في كافة أنحاء المملكة حفاظاً على سلامة المواطنين والحد من تفشي الفايروس.
وتستهدف المبادرة خلق جو من الترفيه للأطفال ومشاركتهم فرحة العيد عبر تقديم العديد من الفقرات المميزة مثل المسابقات الحركية وإلقاء الأناشيد مع الأطفال والمجسات الحجازية مع المنشد فيصل لبان وحكواتي الحجاز خالد زيني ومشاركة الفنان محمد العيسى وغيرهم.
وقدم الحفل الإعلامي في قناة mbc د.مشاري بن سليّم ومدير العلاقات العامة في جمعية الإرشاد النفسي والأسري.
، "الإرشاد الأسري" بجدة تقدم مبادرة "عساكم من عواده" للأطفال والأيتام ،
المصدر : الخليج 365
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