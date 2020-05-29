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تواصل محافظة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة تزايد أعداد المصابين بفيروس "كورونا"، لتصل إلى 5 حالات، في اليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد أن صمدت الفترة الماضية، وغابت عن التقارير اليومية لوزارة الصحة.
وشهد تقرير وزارة الصحة اليوم عن الحالات المصابة بفيروس كورونا؛ إعلان 3 حالات مصابة في محافظة رنية، وسط تحذيرات الجهات المعنية من خطورة التجمعات وتسبّبها في نقل العدوى بطرق سريعة.
من جانبهم تناقل أهالي "رنية" ارتفاع معدّل الإصابة في المحافظة، وأتبعوا ذلك برسائل توعوية وتحذيرية من خطورة التجمّعات والمصافحة، بعد رفع الجهات المعنية قرار المنع الكلي والعودة للقرار الجزئي.
يُشار إلى أن محافظة رنية تُعتبر من أواخر محافظات منطقة مكة المكرمة التي تُسجّل إصابات بفيروس "كورونا"، وذلك بعد أن أعلنت العديد من المحافظات المجاورة تسجيل عِدة حالات مصابة في فترة مُبكرة.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة رنية
29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441 09:26 PM
لليوم الثالث في تقرير حالات "الصحة".. وتحذيرات من خطورة مخالفة التعليمات
تواصل محافظة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة تزايد أعداد المصابين بفيروس "كورونا"، لتصل إلى 5 حالات، في اليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد أن صمدت الفترة الماضية، وغابت عن التقارير اليومية لوزارة الصحة.
وشهد تقرير وزارة الصحة اليوم عن الحالات المصابة بفيروس كورونا؛ إعلان 3 حالات مصابة في محافظة رنية، وسط تحذيرات الجهات المعنية من خطورة التجمعات وتسبّبها في نقل العدوى بطرق سريعة.
من جانبهم تناقل أهالي "رنية" ارتفاع معدّل الإصابة في المحافظة، وأتبعوا ذلك برسائل توعوية وتحذيرية من خطورة التجمّعات والمصافحة، بعد رفع الجهات المعنية قرار المنع الكلي والعودة للقرار الجزئي.
يُشار إلى أن محافظة رنية تُعتبر من أواخر محافظات منطقة مكة المكرمة التي تُسجّل إصابات بفيروس "كورونا"، وذلك بعد أن أعلنت العديد من المحافظات المجاورة تسجيل عِدة حالات مصابة في فترة مُبكرة.
، "كورونا" يواصل انتشاره بـ"رنية" ويعلن إصابة 5 في تجمّعات "العيد" ،
المصدر : الخليج 365
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