شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء .. 700 جامع ومسجد تكمل جاهزيتها لاستقبال المصلين والان نبدء بالتفاصيل

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء بالتعاون مع أمانة الأحساء ومركز العمل التطوعي التابع لجمعية البر بالأحساء بتجهيز أكثر من 700 جامع ومسجد في المحافظة والمدن والمراكز والهجر التابعة لها من خلال فرق الأمانة فرق الصيانة والفرق التطوعية الذين يبلغ عددهم أكثر من 300 متطوع.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" من خلال مرافقة فرق العمل أثناء أعمال التنظيف والتعقيم بالجوامع والمساجد وساحاتها ومواقف السيارات فيها واتخاذ الإجراءات التباعدية والاحترازية بين المصليين التي جرى تنفيذها، وذلك امتثالاً لما أقرّته الحكومة الرشيدة بإعادة استئناف الصلاة في المساجد وعودة الحياة الطبيعية لها.

وبين مدير مركز العمل التطوعي بالأحساء عزام الربيعة أن 300 متطوع يتبعون لـ 26 فريقاً تطوعياً على مستوى المحافظة جرى تسجيلهم في منصة العمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قاموا جنباً إلى جنب مع فرق الأمانة والشؤون الإسلامية بأعمال التنظيف والتعقيم وتهيئة الجوامع والمساجد لاستقبال المصلين وتنفيذ كل يحفظ سلامتهم، مشيراً إلى أن جميع المتطوعين قد التزموا بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامات وقياس درجة حرارة المتطوع قبل بدء عمله الميداني حرصاً على سلامة الجميع.

من جانبه أوضح مدير عام إدارة المساجد بمحافظة الأحساء عبدالعزيز بن سالم الكليب أنه جرى استكمال كل المتطلبات الاحترازية والوقائية والتأكد من جاهزية الجوامع والمساجد لاستقبال للمصلين، مشدداً على أئمة الجوامع والمساجد بمتابعة كامل الإجراءات المتخذة لسلامة المصلين وعدم التهاون في تطبيق التعليمات الموصى بها من الجهات ذات العلاقة وعدم تجاوزها.