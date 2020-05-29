شكرا لقرائتكم خبر عن مسروقات بـ 280 ألف ريال..ضبط شخص سرق 33 صيدلية و 7 مراكز تجارية والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة منطقة الرياض ، القبض على شخص تورط بالسرقة والسطو على عدد من الصيدليات والمراكز التجارية وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخص تورط بمحاولات السرقة من أجهزة الصراف الآلي، وارتكاب جرائم سطو على الصيدليات والمراكز التجارية، والاستيلاء على المبالغ المالية منها، وتم ضبطه متلبساً أثناء قيامه بتكسير إحدى غرف الصراف الآلي، بحي الجزيرة شرق العاصمة الرياض، وهو ( مواطِن في العقد الرابع من العمر)، وقد أقر بالسرقة من (7) مراكز تجارية و (33) صيدلية منها (6) صيدليات خارج منطقة الرياض، وبلغت مسروقاته ( 280000 ) مئتين وثمانين ألف ريال، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

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