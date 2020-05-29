، البيت الأبيض يعلق على تغريدة "خامنئي": تويتر أصبح منصة للإرهابيين ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
علّق البيت الأبيض عبر حسابه الرسمي على— The White House (@WhiteHouse)
على إحدى التغريدات التي نشرها "علي خامنئي" المرشد الإيراني، وقال إن التغريدة تنتهك القواعدن، وتمجد العنف.. ورغم ذلك تم نشرها؛ ليتحول تويتر إلى منصة للإرهابيين.
This Tweet violated the Twitter Rules about glorifying violence. However, @Twitter has determined that it will allow terrorists, dictators, and foreign propagandists to abuse its platform. pic.twitter.com/5Qi0m66Vnh— The White House (@WhiteHouse) May 29, 2020
وتفصيلاً، قال حساب البيت الأبيض على تويتر تعليقًا على تغريدة خامنئي: إن هذه التغريدة انتهكت قواعد Twitter؛ لأنها تعمل على تمجيد العنف، ومع ذلك twitter قررت أنها ستسمح للإرهابيين والدكتاتوريين والدعاة الأجانب بإساءة استخدام برنامجها.
جاء ذلك بعدما وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أمرًا تنفيذيًّا بشأن التنظيم القانوني لمواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بعد أن وجّه موقع تويتر "إنذارًا" لأول مرة للرئيس الأمريكي بشأن تغريداته.
وقال الرئيس الأمريكي إنه وقّع على الأمر التنفيذي بوسائل التواصل الاجتماعي لحماية حرية التعبير للشعب الأمريكي، وطلب من المدعي العام الأمريكي فرض قوانين الولايات على مواقع التواصل الاجتماعي.
واتهم ترامب مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تقوم بما يرقى إلى الاحتكار، وأنه سيسعى لإصدار قوانين جديدة بشأن مواقع التواصل، وفق قناة العربية. موضحًا أن الأمر التنفيذي الذي قام بتوقيعه سيحد من حصانة مواقع التواصل في أمريكا، وعلى الولايات المتحدة تطبيق قوانينها المحلية مع منصات التواصل.
البيت الأبيض إيران
29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441 08:47 PM
قال إن تغريدته تمجِّد العنف وتنتهك قواعد تويتر.. ورغم ذلك تم نشرهاالبيت الأبيض يعلق على تغريدة "خامنئي": تويتر أصبح منصة للإرهابيين
علّق البيت الأبيض عبر حسابه الرسمي على— The White House (@WhiteHouse)
على إحدى التغريدات التي نشرها "علي خامنئي" المرشد الإيراني، وقال إن التغريدة تنتهك القواعدن، وتمجد العنف.. ورغم ذلك تم نشرها؛ ليتحول تويتر إلى منصة للإرهابيين.
This Tweet violated the Twitter Rules about glorifying violence. However, @Twitter has determined that it will allow terrorists, dictators, and foreign propagandists to abuse its platform. pic.twitter.com/5Qi0m66Vnh— The White House (@WhiteHouse) May 29, 2020
وتفصيلاً، قال حساب البيت الأبيض على تويتر تعليقًا على تغريدة خامنئي: إن هذه التغريدة انتهكت قواعد Twitter؛ لأنها تعمل على تمجيد العنف، ومع ذلك twitter قررت أنها ستسمح للإرهابيين والدكتاتوريين والدعاة الأجانب بإساءة استخدام برنامجها.
جاء ذلك بعدما وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أمرًا تنفيذيًّا بشأن التنظيم القانوني لمواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك بعد أن وجّه موقع تويتر "إنذارًا" لأول مرة للرئيس الأمريكي بشأن تغريداته.
وقال الرئيس الأمريكي إنه وقّع على الأمر التنفيذي بوسائل التواصل الاجتماعي لحماية حرية التعبير للشعب الأمريكي، وطلب من المدعي العام الأمريكي فرض قوانين الولايات على مواقع التواصل الاجتماعي.
واتهم ترامب مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تقوم بما يرقى إلى الاحتكار، وأنه سيسعى لإصدار قوانين جديدة بشأن مواقع التواصل، وفق قناة العربية. موضحًا أن الأمر التنفيذي الذي قام بتوقيعه سيحد من حصانة مواقع التواصل في أمريكا، وعلى الولايات المتحدة تطبيق قوانينها المحلية مع منصات التواصل.
، البيت الأبيض يعلق على تغريدة "خامنئي": تويتر أصبح منصة للإرهابيين ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض يعلق على تغريدة "خامنئي": تويتر أصبح منصة للإرهابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.