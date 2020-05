، البيت الأبيض يعلق على تغريدة "خامنئي": تويتر أصبح منصة للإرهابيين ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن تغريدته تمجِّد العنف وتنتهك قواعد تويتر.. ورغم ذلك تم نشرها

علّق البيت الأبيض عبر حسابه الرسمي على

This Tweet violated the Twitter Rules about glorifying violence. However, @Twitter has determined that it will allow terrorists, dictators, and foreign propagandists to abuse its platform. pic.twitter.com/5Qi0m66Vnh