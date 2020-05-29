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سجلت العراق 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا, وهي أعلى حصيلة إصابات تسجل في البلاد منذ تفشي الوباء, وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 5873 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 6 حالات وفاة جديدة, ليرتفع العدد الإجمالي إلى 185 حالة وفاة, فيما تم تسجيل 73 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 3044 حالة شفاء.فيروس كورونا الجديد العراق
416 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة بالعراقوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-29
سجلت العراق 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا, وهي أعلى حصيلة إصابات تسجل في البلاد منذ تفشي الوباء, وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 5873 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 6 حالات وفاة جديدة, ليرتفع العدد الإجمالي إلى 185 حالة وفاة, فيما تم تسجيل 73 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 3044 حالة شفاء.
29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
08:31 PM
فيما وصل عدد الإصابات إلى 5873 منذ تفشي الوباء في البلاد
سجلت العراق 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا, وهي أعلى حصيلة إصابات تسجل في البلاد منذ تفشي الوباء, وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 5873 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 6 حالات وفاة جديدة, ليرتفع العدد الإجمالي إلى 185 حالة وفاة, فيما تم تسجيل 73 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 3044 حالة شفاء.
، 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة بالعراق ،
المصدر : الخليج 365
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