اخبار السعوديه

416 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة بالعراق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - فيما وصل عدد الإصابات إلى 5873 منذ تفشي الوباء في البلاد

سجلت العراق 416 إصابة جديدة بفيروس , وهي أعلى حصيلة إصابات تسجل في البلاد منذ تفشي الوباء, وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 5873 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 6 حالات وفاة جديدة, ليرتفع العدد الإجمالي إلى 185 حالة وفاة, فيما تم تسجيل 73 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 3044 حالة شفاء.فيروس كورونا الجديد العراق

416 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة بالعراق

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2020-05-29

سجلت العراق 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا, وهي أعلى حصيلة إصابات تسجل في البلاد منذ تفشي الوباء, وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 5873 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 6 حالات وفاة جديدة, ليرتفع العدد الإجمالي إلى 185 حالة وفاة, فيما تم تسجيل 73 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 3044 حالة شفاء.

Advertisements

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441

08:31 PM

فيما وصل عدد الإصابات إلى 5873 منذ تفشي الوباء في البلاد

سجلت العراق 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا, وهي أعلى حصيلة إصابات تسجل في البلاد منذ تفشي الوباء, وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 5873 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 6 حالات وفاة جديدة, ليرتفع العدد الإجمالي إلى 185 حالة وفاة, فيما تم تسجيل 73 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 3044 حالة شفاء.

، 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة بالعراق ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا