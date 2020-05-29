أمير الباحة يعتمد خطة استئناف عمل موظفي المنطقة ومحافظاتها

تتضمن الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي
اعتمد أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، خطة عودة الموظفين المقررة بعد غد.
وتتضمن الخطة إجراءات احترازية عديدة للوقاية من فيروس كورونا بالتعقيم الكامل لمبنى الإمارة ومباني المحافظات والمراكز، واعتماد مدخل واحد للموظفين بنقطة كشف وتعقيم لهم من قبل الممارسين الصحيين أثناء دخول مقرات العمل.
كما تشمل الخطة إعادة توزيع مكاتب الموظفين والحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي وتوزيع عملية دخول الموظفين لمقرات العمل إلى ثلاث مراحل وفق أولوية العمل وعدم دخول أي شخص غير مصرح له بالدخول.
ووفق الخطة المعتمدة، يتم إلزام الموظفين العائدين من خارج المنطقة بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا من تاريخ القدوم قبل مباشرتهم أعمالهم، وتقيدهم جميعا بالإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا.
كما تتضمن الخطة آلية حضور وانصراف الموظفين؛ حيث ستكون عبر المدير المباشر دون استخدام أجهزة البصمة.
وفيما يتعلق بالمراجعين فسيكون استقبال طلباتهم واستفساراتهم عبر منصة أبشر وتقديم كل الخدمات لهم دون أي تأخير.
ووفرت الإمارة المعقمات بكل المكاتب، مع تكثيف التوعية بالشاشات الإلكترونية داخل مقر الإمارة والمحافظات والمراكز، وإعداد رسائل توعوية ورقية للموظفين.
وشدد أمير المنطقة على تنفيذ هذه الخطة بكل دقة واحترافية؛ حرصًا على سلامة الموظفين وعدم التهاون في جانب الوقاية والتقيد بها.
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