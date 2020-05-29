شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة إجراءات احترازية إضافية بالشرقية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

بدأت أمانة المنطقة الشرقية أمس، جولات رقابية على المحلات والأسواق التجارية وأسواق التجزئة ومحلات بيع المواد الغذائية والمتاجر والمستودعات، لتنفيذ المرحلة الأولى من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك ضمن خطط الأمانة المهمة خصوصاً مع بدء إجراءات العودة للحياة الطبيعية في المملكة.

وأوضحت الأمانة أن هذه الإجراءات تمثلت في إلزام المنشآت بقياس درجة حرارة العملاء والعاملين عند المداخل قبل الدخول وعزل من ترتفع حرارته وإحالته إلى الجهات المعنية، وإلزامهم بارتداء الكمامات قبل الدخول، وتطهير المنتجات بعد شرائها، فيما جرى منع اصطحاب أكثر من شخص واحد عند التسوق وعدم السماح بحضور الأشخاص المعرضة لخطر العدوى إلى المحلات والأسواق التجارية، إضافة إلى الالتزام بتطبيق احترازات التسليم مثل تفادي استخدام النقد قدر الإمكان، وتطبيق مسافة التباعد الجسدي داخل المركز التجاري وصناديق المحاسبة.

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كما شملت وضع الملصقات الأرضية لتنظيم الطوابير بالمتاجر وشرح آلية تطبيقها من خلال الألوان ووضوح الخطوط المكتوبة، ولوحة توضح الطاقة الاستيعابية للمحل، وتجهيز غرف للعزل، ولوحات تتضمن تعليمات ارشادية لتوعية العملاء والعاملين داخل المركز التجاري بالتعليمات الوقائية على أن تكون بعدة لغات, فيما جرى التأكيد على عدم بقاء العملاء أكثر من ساعتين في المتجر وتعيين مدير برتوكول لتطبيق واتباع تطبيق الإجراءات الوقائية، وتوفير سجل خاص للعاملين بالمنشأة مدون به قياس درجات الحرارة لكل عامل يومياً وضرورة وجود مسافة آمنة (٢متر) بين العاملين قبل دخولهم ومباشرة العمل داخل المنشأة وتنظيم الدخول والخروج للزوار، والتأكد من التزام العاملين بالتقيد بلبس الكمامات والقفازات والزي الموحد أثناء العمل، إضافة إلى الإجراءات الوقائية للمواد الغذائية والتي تضمنت تطهير الشحنات الواردة قبل التخزين وتغطية البضائع المكشوفة وتنظيف وحدات التبريد وحاويات النقل.

فيما أُلزمت المتاجر والمستودعات بالحفاظ على مساقة التباعد الجسدي واستخدام طلاء الأرضيات عند السلالم المتحركة لضمان وجود مسافة ٦ درجات بين الأفراد وتحديد عدد الأشخاص عند استخدام المصاعد، وتطبيق إجراءات التعقيم في المنشأة وتطهير المرافق وجميع الأسطح وتطهير عربات وسلال التسوق وتوفير مطهر لليدين عند مداخل المحلات التجارية، والتخلص من المواد التي يتشارك العاملون باستخدامها، وتعطيل كل ما يعمل باللمس من شاشات وحاويات النفايات، وتوفير سلال مهملات تعمل دون الحاجة للمس في مواقف السيارات، وتطهير الأرضيات والحرص على نظافتها التأكد من نظافة المنطقة المحيطة بالمنشأة.

وأكدت أمانة الشرقية، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تأمين صحة وسلامة المجتمع، وضمان أعلى مستويات الحماية لجميع أفراده، بمدن ومحافظات المنطقة، حيث تعمل الفرق الميدانية الرقابية على مدار الساعة لضمان تحقيق أعلى معدلات السلامة الغذائية والصحية للمواطن والمقيم، وحرصت على تقديم معلومات توعوية تثقيفية من خلال جميع قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بها وعبر توزيع الملصقات التوعوية الارشادية، وعبر الشاشات الالكترونية الخاصة بها والمنتشرة في الشوارع والطرقات الرئيسية بهدف إيصال الرسائل التوعوية لجميع المستفيدين، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي من المتاجر الذي لم يطبق إجراءات الوقاية بالشكل المطلوب عبر مركز ٩٤٠ ليتم اتخاذ الإجراء المناسب بحقه.