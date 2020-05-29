معتمرون ليبيون يغادرون المملكة إلى وطنهم

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غادر قبل قليل معتمرون من ليبيا إلى وطنهم بإشراف وزارت الحج والعمرة والصحة والداخلية ممثلة في الجوازات و الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة مطار الملك عبدالعزيز مع تطبيق الإجراءات الإحترازية المتبعة.

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