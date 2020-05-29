السعودية تبشر المواطنين بمفاجأة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 29 مايو 2020 06:15 مساءً - قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن الإجراءات التي اتُخذت في السابق نجحت في تقليل معدل وسرعة انتشار فيروس كورونا المستجد

وذكر المتحدث أن معدل سرعة وانتشار الفيروس الذي يرمز له بـ”R0″ سجل في المملكة مستويات ما بين 4 تقريباً، ثم بدأ ينخفض إلى ما بين 2 و3، ثم انخفض باتجاه الرقم 1، وهو معدل جيد، بحسب صحيفة “سبق”.

وأوضح المتحدث أنه لو كان أمام هذا المؤشر مثلا عشرة “10 = R0″ فهذا يعني أن سرعة الفيروس تنتقل من مصاب واحد إلى 10 أشخاص،، وخلال فترة الحضانة من أسبوع إلى أسبوعين ممكن أن ينتقل من 10 أشخاص إلى 100 شخص، والـ100 شخص قد ينقلون المرض إلى 1000، وهكذا”.

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وأضاف “كان هذا المعدل في العالم تقريبا يسجل مستويات ما بين 2.5 إلى 3.5 وأعلى من ذلك في بعض الفترات ثم يتحكم فيه في مجموعة من الدول، ويتغير في بعض الأماكن، ووصل في بعض الدول إلى 8.

وتبع “إذا كان المعدل أقل من ذلك فسيكون الانتشار أقل بطئاً وأقل سرعة؛ فإذا وصل إلى الواحد أو أقل منه فهذا هدف تنشده جميع الدول؛ لأنه يعني تحكماً وسيطرة”.

وعن إمكانية أن يعود هذا الرقم إلى الارتفاع أجاب متحدث وزارة الصحة قائلاً: “ممكن، لكن الأمر بأيدينا، إذا واصلنا الالتزام بالتعليمات، وأثبتنا أننا كلنا مسؤول، فسنجني ثماره حماية لمجتمعنا”.

وختم: “دائما إذا تمسكنا بالسلوكيات الصحية من تباعد اجتماعي ونظافة اليدين وترك مسافة آمنة بيننا وبين البعض، ولبس الكمامات، وتغطية الأنف والفم، فكل هذه الأمور ستساهم في تحقيق ذلك”.