- 1/3
- 2/3
- 3/3
استشهد مواطن فلسطيني، اليوم الجمعة، بعد إطلاق جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، بزعم نيته تنفيذ محاولته عملية دهس ضد جنود إسرائيليين.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن شابًّا فلسطينيًّا استُشهد برصاص جنود إسرائيليين بعد إطلاق النار عليه داخل مركبته قُرب مستوطنة "حلميش" غرب رام الله، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.
بدوره، قال الناطق باسم جيش الاحتلال: إنه "وردت تقارير عن محاولة تنفيذ عملية دهس بالقرب من عين ماء في منطقة رام الله؛ حيث حاول فلسطيني دهس عدد من الجنود الذين عملوا هناك".
وأضاف أن "القوات ردت بإطلاق نار تجاه الفلسطيني دون وقوع إصابات في صفوف الجيش".
من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية: إنه "تجري المتابعة للحصول على معلومات مؤكدة حول الحالة الصحية للمواطن الذي أطلق الاحتلال النار عليه قرب رام الله"؛ حيث تمنع سلطات الاحتلال الطواقمَ الطبية من الوصول لمكان الحادث.
29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441 06:43 PM
وسائل إعلام تابعة لـ"تل أبيب" زعمت محاولته تنفيذ عملية دهس لبعض الجنود
استشهد مواطن فلسطيني، اليوم الجمعة، بعد إطلاق جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، بزعم نيته تنفيذ محاولته عملية دهس ضد جنود إسرائيليين.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن شابًّا فلسطينيًّا استُشهد برصاص جنود إسرائيليين بعد إطلاق النار عليه داخل مركبته قُرب مستوطنة "حلميش" غرب رام الله، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.
بدوره، قال الناطق باسم جيش الاحتلال: إنه "وردت تقارير عن محاولة تنفيذ عملية دهس بالقرب من عين ماء في منطقة رام الله؛ حيث حاول فلسطيني دهس عدد من الجنود الذين عملوا هناك".
وأضاف أن "القوات ردت بإطلاق نار تجاه الفلسطيني دون وقوع إصابات في صفوف الجيش".
من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية: إنه "تجري المتابعة للحصول على معلومات مؤكدة حول الحالة الصحية للمواطن الذي أطلق الاحتلال النار عليه قرب رام الله"؛ حيث تمنع سلطات الاحتلال الطواقمَ الطبية من الوصول لمكان الحادث.
، التهمة جاهزة.. استشهاد فلسطيني داخل مركبته برصاص الاحتلال الإسرائيلي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر التهمة جاهزة.. استشهاد فلسطيني داخل مركبته برصاص الاحتلال الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.