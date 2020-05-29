، التهمة جاهزة.. استشهاد فلسطيني داخل مركبته برصاص الاحتلال الإسرائيلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - وسائل إعلام تابعة لـ"تل أبيب" زعمت محاولته تنفيذ عملية دهس لبعض الجنود

استشهد مواطن فلسطيني، اليوم الجمعة، بعد إطلاق جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، بزعم نيته تنفيذ محاولته عملية دهس ضد جنود إسرائيليين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن شابًّا فلسطينيًّا استُشهد برصاص جنود إسرائيليين بعد إطلاق النار عليه داخل مركبته قُرب مستوطنة "حلميش" غرب رام الله، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.

بدوره، قال الناطق باسم جيش الاحتلال: إنه "وردت تقارير عن محاولة تنفيذ عملية دهس بالقرب من عين ماء في منطقة رام الله؛ حيث حاول فلسطيني دهس عدد من الجنود الذين عملوا هناك".

وأضاف أن "القوات ردت بإطلاق نار تجاه الفلسطيني دون وقوع إصابات في صفوف الجيش".

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية: إنه "تجري المتابعة للحصول على معلومات مؤكدة حول الحالة الصحية للمواطن الذي أطلق الاحتلال النار عليه قرب رام الله"؛ حيث تمنع سلطات الاحتلال الطواقمَ الطبية من الوصول لمكان الحادث.