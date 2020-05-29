محمد بن مسعود - الدمام - شهادة تقدير من مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية نظير جهود التصدي كرّم مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، صحيفة "الخليج 365"، ممثلة في محررها هادي بن عيد العصيمي، بشهادة شكر وتقدير نظير مساهمته التطوعية في نشر الوعي الصحي والتصدي لجائحة فيروس كورونا 19-covid. 29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441 06:38 PM Advertisements شهادة تقدير من مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية نظير جهود التصدي "صحة مكة" تكرم محرر "الخليج 365" العصيمي لمساهمته التوعوية في الجائحة "صحة مكة" تكرم محرر "الخليج 365" العصيمي لمساهمته التوعوية في الجائحة كرّم مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، صحيفة "الخليج 365"، ممثلة في محررها هادي بن عيد العصيمي، بشهادة شكر وتقدير نظير مساهمته التطوعية في نشر الوعي الصحي والتصدي لجائحة فيروس كورونا 19-covid. الكلمات المفتاحية ، "صحة مكة" تكرم محرر "الخليج 365" العصيمي لمساهمته التوعوية في الجائحة ،

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