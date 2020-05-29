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كشفت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، مستجدات #كورونا خلال الساعات الأخيرة؛ حيث جرى تسجيل (5) حالات جديدة بينها (4) وفيات، إضافة إلى (4) وفيات أخرى لحالات إصابة مسجلة مسبقاً.
وذكرت اللجنة أن حالات الوفاة تتمثل في: (3) وفيات في #شبوة، و(3) وفيات في #مأرب، وحالة وفاة في أبين، وحالة وفاة في #حضرموت ، وحالة إصابة في الضالع؛ ليرتفع إجمالي الحالات إلى (283)؛ بينها (65) وفاة، و(11) تعافيًا.
29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441 06:14 PM
كشفت عنها اللجنة الوطنية لمواجهة الوباء ليرتفع إجمالي الحالات إلى 283
كشفت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، مستجدات #كورونا خلال الساعات الأخيرة؛ حيث جرى تسجيل (5) حالات جديدة بينها (4) وفيات، إضافة إلى (4) وفيات أخرى لحالات إصابة مسجلة مسبقاً.
وذكرت اللجنة أن حالات الوفاة تتمثل في: (3) وفيات في #شبوة، و(3) وفيات في #مأرب، وحالة وفاة في أبين، وحالة وفاة في #حضرموت ، وحالة إصابة في الضالع؛ ليرتفع إجمالي الحالات إلى (283)؛ بينها (65) وفاة، و(11) تعافيًا.
، جديد "كورونا" في اليمن.. تسجيل 8 وفيات بينهم 4 حالات لإصابات سابقة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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